Kevin Porter Jr : « Jalen est Batman et je suis le Joker »

Alors que Jalen Green tourne à plus de 20 points de moyenne depuis le All-Star Game, Kevin Porter Jr. tente de prouver qu’il est le meneur de jeu idéal pour l’épauler, et pour ramener les Rockets vers les sommets.

« Je suis un meneur de jeu. Je ne suis pas un meneur traditionnel, mais je suis un meneur de jeu » explique-t-il à quelques heures de défier Ja Morant. « On est en 2022. Je pense que Steph Curry a fait disparaître l’étiquette de « meneur de jeu traditionnel ». Depuis Steph, je ne pense pas qu’il y ait eu de meneur de jeu traditionnel, à l’exception de CP (Chris Paul) et d’autres qui l’ont déjà été. Je me vois définitivement comme un meneur de jeu, surtout pour cette équipe. Je veux être un meneur de jeu pour le reste de ma carrière ».

Dans les faits, Porter Jr. est plutôt un deuxième arrière, et il se comporte comme un James Harden dans la direction du jeu. Comme son jeune coéquipier, il progresse au fil des matches et des semaines, et il tourne à 16.1 points et 45% aux tirs sur les 23 derniers matches, contre 12.2 points à 36% aux tirs lors des vingt-six premiers. Son ratio passes/balles perdues est aussi en nette progression : 2.4 sur les vingt derniers matches.

« Ce n’est plus la position traditionnelle d’auparavant » estime Stephen Silas, l’entraîneur des Rockets. « Chaque joueur la définit à un certain niveau. Je pense vraiment que le gars qui remonte le terrain joue pour améliorer le jeu de ses coéquipiers, que ce soit en marquant ou en attirant les défenseurs ou en créant pour les autres. Il s’agit davantage d’une position de scoreur qu’auparavant. Mais je pense que ce sera toujours une position où vous aidez vos coéquipiers à bien jouer, surtout sur le plan offensif. »

Porter Jr. est un « meneur » scoreur, et il évolue aux côtés d’un vrai scoreur. Forcément, il y a de la concurrence, et Porter Jr. se laisse aller à une métaphore plutôt étrange.

« C’est Batman et je suis le Joker. On ne le sait pas tous, mais Batman et le Joker avaient une super relation avant de devenir des rivaux. On est en gros comme ça. Notre seule rivalité, c’est que je dois au quotidien l’aider à s’améliorer, et lui aussi doit le faire au quotidien. C’est là qu’il y a de la compétition. J’adore jouer avec Jalen. On veut jouer ici, et on veut jouer ensemble le plus longtemps possible. »