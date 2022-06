Payton Pritchard en pleine mutation

Et si Payton Pritchard avait enfin lancé sa saison ? Après ses 8 points face à Dallas dimanche dernier, il vient d’inscrire 10 points contre les Warriors, puis 14 points à 100% face aux Kings. Le tout avec 8 passes et 5 rebonds en 21 minutes. Arrivé en NBA avec un profil de meneur remplaçant et d’energizer, le « sophomore » découvre un nouveau rôle.

« C’est énorme et c’est évidemment l’un de nos meilleurs shooteurs » rappelle Ime Udoka. « Le truc avec lui, c’est d’apprendre à jouer sans ballon, et de prendre conscience que l’on a Marcus (Smart), Derrick (White), Jayson (Tatum) et Jaylen (Brown) qui peuvent créer des shoots pour lui ».

À Boston, on a déjà eu des joueurs avec ce profil comme Eddie House l’année du titre. Il s’agit pour Payton Pritchard de se mettre dans la peau d’un finisseur et non d’un créateur.

« Par moment, c’est un super joueur pour poser un écran et ressortir, et il combine bien les choses. Il fait du super boulot non seulement dans la conduite de balle, mais aussi sans ballon. Et puis, comme je l’ai déjà dit, c’est l’un de nos meilleurs shooteurs, et les gars le recherchent vraiment. On peut le voir. Ils le cherchent sur transition, et ça apporte une couche supplémentaire à notre équipe. La confiance a toujours été là, et c’est juste une question d’opportunités. »

Soulagé de ne pas avoir été transféré

Après une belle saison rookie à près de 8 points de moyenne avec un beau 44% à 3-points, il était rentré dans le rang cette année. Mais il retrouve des opportunités depuis le transfert de Dennis Schroder, et il a surtout le sentiment de faire le nécessaire et d’être un joueur de la rotation.

« Les gens regardent ça uniquement comme des stats et des chiffres, mais en début d’année, je jouais parfois la toute fin de match avec des temps de jeu différents. Mon boulot, c’est juste d’entrer en jeu, et d’être prêt à mettre des tirs, à me donner à fond en défense, à créer du jeu, et être un joueur qui fait gagner des matches. Une fois que la « trade deadline » est passée, mon état d’esprit était d’être compétitif et de continuer à gagner davantage la confiance des coaches. »

Même s’il n’est pas bien grand (1m85), Payton Pritchard ne veut pas être limité à un poste de meneur.

« En NBA, on veut être capable de jouer à plusieurs positions, et pour moi, il s’agit de jouer sans ballon avec Jaylen, Jayson, Marcus et Derrick, et de jouer aussi avec le ballon… C’est un championnat où il n’y a plus de positions, et c’est ce que j’essaie de faire. » Et un scoreur supplémentaire ne fait pas de mal à l’attaque de Boston.