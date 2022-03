La March Madness est bel et bien lancée ! Opposés au deuxième tour du tournoi NCAA dans la région Est, North Carolina, tête de série n°8, et Baylor, tête de série n°1, ont offert un spectacle dingue, aux multiples rebondissements, qui s’est conclu par une victoire étriquée mais héroïque des Tar Heels après prolongation (93-86).

Il y a eu deux matches en un : le premier durant la première mi-temps, outrageusement dominée par UNC. En feu derrière l’arc (6/13), et très adroits globalement (14/28), les Tar Heels ont marché sur les Bears, sous l’impulsion d’un RJ Davis sur un nuage (17 points à la mi-temps). Après les 20 premières minutes, North Carolina est en très, très bonne posture : 42-29. À l’entame de la seconde mi-temps, tout roule encore pour les Tar Heels, qui rentrent dans une zone impressionnante en attaque. Les tirs primés pleuvent, et sur une pastille de Brady Manek, l’écart atteint les 25 points (67-42) ! Il reste alors 10 minutes à jouer, et le match, a priori, est plié.

Puis vient alors l’incroyable révolte de Baylor. Profitant des expulsions de Brady Manek (à cause d’une faute flagrante 2) et de Caleb Love (pour 5 fautes), et globalement de beaucoup de décisions arbitrales en leur faveur qui déstabilisent North Carolina, les Bears renversent ainsi complètement le cours du match, sous l’impulsion notamment d’un excellent Adam Flagler. Durant les dix dernières minutes de la rencontre, ils dégoupillent un invraisemblable 38-13 pour arracher la prolongation (80-80) ! Une fin de match absolument héroïque des tenants du titre, qui laisse penser que UNC va craquer mentalement durant la période supplémentaire.

Mais il n’en sera rien. Malgré l’expulsion de Brady Manek, la sortie prématurée de Caleb Love et les problèmes de fautes d’Armando Bacot (4e faute dès le début de la prolongation), la troupe de Hubert Davis puise dans ses ultimes ressources et tient bon. RJ Davis inscrit un panier décisif avec la faute (30 points), avant que Bacot et Justin McKoy n’inscrivent les lancers-francs décisifs.

Au terme d’un match de folie, au « money-time » irrespirable, North Carolina reste finalement debout et signe un succès étriqué, mais retentissant : le tenant du titre est en effet éliminé dès le deuxième tour (93-86). Les Tar Heels, six fois champions NCAA, atteignent le Sweet 16 (3e tour) pour la cinquième fois en six saisons. Ils feront face au gagnant du match à venir entre Saint Mary’s et UCLA, pour une place au Elite 8.

Suite à cet « upset », la hiérarchie de la région Est est chamboulée : les deux premières têtes de série, Baylor et Kentucky sont déjà éliminées ! Aux côtés de UCLA et Purdue, North Carolina a une grosse carte à jouer.

