Fred VanVleet n’a même pas protesté en direction des arbitres lorsqu’il est tombé à terre sans obtenir de coup de sifflet. Dans les dernières secondes de la prolongation face aux Lakers, le meneur des Raptors a attaqué le cercle dans l’espoir de ramener son équipe à deux points. Mais Wenyen Gabriel s’est mis en opposition, proprement.

Ce contre décisif est venu terminer la très belle soirée de l’intérieur californien sur le parquet des Canadiens. Titularisé pour la première fois cette saison, à la place de Stanley Johnson, il s’est comporté comme le parfait facteur X. En 25 minutes, l’américano-soudanais a signé 17 points (7/8 aux tirs dont 3/3 de loin), 3 rebonds et 2 passes.

À l’instar de celui qu’il remplaçait dans le cinq, Wenyen Gabriel revient un peu de nulle part. Non-drafté à sa sortie de Kentucky, l’intérieur a pas mal bourlingué avant d’atterrir aux Lakers. Depuis 2018, il a ainsi enchaîné les contrats précaires (« two-way contract » et contrats de dix jours) entre Kings, Blazers, Pelicans, Nets et Clippers.

Il faut croire que son passage chez ces derniers a attiré l’attention des voisins qui lui ont offert un nouveau « two-way contract » début mars. « J’aime l’énergie que Wenyen apporte à l’équipe », lâchait Frank Vogel plus tôt dans la semaine. « Il joue très dur, a une attitude saine… Il est long et athlétique. On a besoin de ce genre de qualités au poste d’ailier fort. C’est un jeune joueur (24 ans) peu expérimenté mais j’aime son énergie. »

Avec Austin Reaves et Stanley Johnson, celui qui tournait à 17 points et 10 rebonds en G-League cette saison semble être en bonne voie pour se révéler parmi les « roles players » des Lakers qui ont émergé en cours de route. Et dont les Californiens ont parfois tant eu besoin.

« Wenyen est un joueur qui nous intrigue », lâchait il y a une semaine encore son coach. « Il a un ensemble de qualités intéressantes. […] Il est capable de shooter à 3-points. […] C’est évident qu’il peut être ce joueur capable de couper après l’écran, il a une telle envergure en défense qu’il peut ‘switcher’ et couvrir l’intérieur adverse. Donc il est intéressant pour nous, on va consacrer un peu de temps à l’évaluer. »