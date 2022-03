Austin Reaves s’est fait sa place dans le cinq majeur des Lakers

Non-drafté l’été dernier après quatre saisons en NCAA, Austin Reaves est arrivé chez les Lakers sur la pointe des pieds. Joueur reconnu sur le circuit universitaire, il débarquait dans la Cité des Anges dans l’inconnu, sans aucune assurance de temps de jeu, ni même d’être conservé à l’issue du « training camp ».

Plus de six mois plus tard, le rookie de 23 ans a des certitudes : il a pleinement intégré la rotation des Lakers, et mieux que ça : depuis le retour de la pause du All-Star Weekend, il est même titulaire. Aux côtés de Russell Westbrook, Malik Monk, LeBron James et Stanley Johnson (ou Dwight Howard), l’ancien joueur de Wichita State et Oklahoma a débuté 11 matches de suite, avec notamment cinq matches terminés à 10 points et plus.

Au détour d’un récent podcast avec Lakers Nation, Austin Reaves évoquait avec humilité ce nouveau rôle chez les Pourpre et Or. « C’est un sentiment incroyable pour moi. Comme je l’avais déjà dit plus tôt dans l’année, être titulaire ou remplaçant n’a pas vraiment d’importance pour moi. Mais le fait d’être un rookie non-drafté, cela rend la chose encore plus belle. C’est la cerise sur le gâteau. » apprécie-t-il. « Cela rend ma situation un peu surréaliste. Même si ce n’est pas une fin en soi, c’est assurément un sentiment appréciable. »

Un parcours à la Caruso ?

Au sein d’un groupe en totale perdition, dépendant de la forme de « King James » pour espérer gagner le moindre match, le natif de l’Arkansas apporte des choses simples mais utiles en attaque : un tir ouvert dans le « corner » par ci, une extra-passe par là. En défense, il est plutôt solide, et on sent l’expérience d’un joueur qui a passé quatre saisons à la fac’. Par son intelligence de jeu malgré des qualités physiques limitées, il rappelle forcément l’ancien coqueluche du Staples Center, Alex Caruso, qui s’était aussi fait une place dans la rotation des champions 2020 par sa solidité défensive, avant de prendre son envol (et le salaire qui va avec) vers Chicago.

Si un grand ménage devrait avoir lieu cet été dans l’effectif des Lakers, il y a fort à parier qu’Austin Reaves, derrière LeBron James, Anthony Davis et peut-être Malik Monk, est celui dont la place est la moins en danger pour l’an prochain. Dans la triste saison des Lakers, le jeune arrière s’impose comme une des rares satisfactions.