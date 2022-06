March Madness | Wisconsin sauvé par Johnny Davis

Pour leur entrée en lice dans cette March Madness 2022, Wisconsin, tête de série n°3, faisait face à Colgate, tête de série n°14. Le match, qui se déroulait au Fiserv Forum de Milwaukee, a été des plus stressants pour les « locaux », qui n’ont fait la différence que dans les dernières minutes, sous l’impulsion d’un Johnny Davis aux deux visages.

C’était pourtant mal parti en première mi-temps. Les Badgers, plombés par la méforme de Davis (2/8), peinent à dérouler en attaque, et les Raiders en profitent pour instiller le doute dans la tête des hommes de Greg Gard avec un score de parité à la mi-temps (28-28). Après la pause, les choses empirent : Colgate prend confiance, pendant que Wisconsin est toujours à la ramasse, et voilà les Raiders à +7 à 12 minutes de la fin (46-39) !

Puis, soudainement, Johnny Davis décide qu’il est l’heure pour lui de se réveiller. Fantomatique en première période, poussif à l’entame de la seconde, l’arrière « sophomore » sort tout à coup de sa boite. Par deux tirs primés, il ramène d’abord son équipe à hauteur de Colgate (46-46). Puis quelques minutes plus tard, c’est l’explosion : le joueur de l’année de la Big Ten entre dans une zone impressionnante et inscrit les 14 derniers points de son équipe dans les 8 dernières minutes ! Panier au cercle avec la faute, dunk en contre-attaque, tir à 3-points contesté, le futur NBAer en fait voir de toutes les couleurs aux Raiders, qui finissent par céder sous ces assauts répétés.

Les dernières secondes du chrono défilent, et les Badgers peuvent souffler. Pour leur entrée en lice dans le tournoi, ils survivent (67-60) et évitent un « upset » sur leurs terres, sauvés par une immense performance de l’enfant du pays, Johnny Davis.

« Il était hors de question de subir un ‘upset’ dans notre Etat, c’était pratiquement un match à domicile. Mais on doit repartir au combat dès dimanche » livrait un Davis soulagé mais déjà concentré sur la suite.

« Il ne montre pas vraiment ses émotions durant le match, il laisse parler son jeu. Il a pris feu en deuxième période, il a pris des bons tirs et s’est rendu sur la ligne. Il a fait ce que les grands joueurs font. Plus l’enjeu est grand, plus il se surpasse. » concluait son coach, admiratif du coup de collier de son joueur en deuxième période.

