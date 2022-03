Mark Cuban contre-attaque et accuse son ancien GM d’avoir tenté de lui extorquer 100 millions de dollars

Dallas, ton univers impitoyable. Alors que Mark Cuban et Donnie Nelson, son GM depuis 1998, étaient réputés très proches, le divorce entre les deux hommes va se passer devant les tribunaux.

Le fils de Don Nelson, qui a été poussé dehors par les Mavericks l’an passé, vient ainsi de porter plainte contre son ancien club. Il assure que son licenciement a suivi ses demandes d’explication suite à l’agression supposée de son neveu par le bras droit de Mark Cuban, Jason Lutin.

Après avoir expliqué que « tout était mensonger » dans la plainte de Donnie Nelson, le patron de Dallas a répondu par sa propre plainte, expliquant que l’ancien GM a tenté de profiter de l’incident rapporté par son neveu pour soutirer un maximum d’argent au club. Profitant des affaires précédentes, et du fait que les Mavericks avaient été placés sous étroite surveillance par la NBA en 2018, pendant trois ans, le dirigeant aurait, selon Mark Cuban, réclamé « au moins 100 millions de dollars pour ne pas porter des accusations publiques qui révéleraient l’orientation sexuelle d’un ancien cadre des Mavericks et divulgueraient également d’autres informations qui embarrasseraient grandement l’équipe et de nombreuses personnes, dont M. Cuban ».

Pour Mark Cuban, Donnie Nelson a ainsi tenté d’exploiter les affaires d’agression sexuelle connues ces dernières années par le club pour lui soutirer un maximum d’argent. Il assure que le GM n’a pas été viré pour avoir demandé des explications sur un incident impliquant son neveu, mais parce qu’il ne faisait plus du bon travail, qu’il se dispersait en multipliant les activités extérieures et qu’il enfreignait le règlement intérieur de la franchise.

L’affaire est dans tous les cas très complexe et il va falloir démêler ce qui ressemble à un sacré sac de nœuds. Donnie Nelson explique ainsi que Dallas a retiré l’offre de prolongation de contrat de 66 millions de dollars sur 10 ans qui lui était offerte en septembre 2020, quand il a fait état de l’agression de son neveu à Mark Cuban, mais les Mavericks assurent qu’il l’a en fait refusée, en tentant donc de faire chanter le club.

Du côté de Rogge Dunn, l’avocat de l’ancien GM, on répond que cette version ne tient pas, Dallas ayant ensuite gardé Donnie Nelson à son poste pendant plus de dix mois, sans jamais parler des tentatives d’extorsion à la police ou à la NBA. Et pourquoi le patron de Dallas a-t-il également cherché à mettre en place un accord de confidentialité de 52 millions de dollars avec son ancien dirigeant, afin qu’il n’évoque pas l’affaire publiquement, en ne parlant du chantage de Donnie Nelson que maintenant, alors que l’affaire est sortie sur la place publique ?