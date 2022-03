Pour Anthony Edwards, les Wolves manquaient de… « swag »

À l’issue de la large victoire des Wolves face aux Lakers, Anthony Edwards n’a qu’un mot à la bouche : « swag ». Toujours aussi expansif face aux journalistes, l’arrière en parle avec enthousiasme et avec un grand sourire.

« Plusieurs joueurs de l’équipe doivent avoir du ‘swag’ (du style, une attitude cool). Il ne peut pas y en avoir qu’un seul. Une fois que deux joueurs en ont, alors tu en touches trois autres, puis quatre, et tout le monde a le sentiment d’être le joueur à suivre et c’est ce dont on a besoin », juge l’arrière.

What's the difference between this year's #Timberwolves team and Wolves teams from the past? Anthony Edwards, "Swag!" pic.twitter.com/lLv64lWpfT — Pierre Noujaim (@TheNoujFOX9) March 17, 2022

Sous-entendu qu’adopter la « cool attitude » est un bon moyen d’afficher et d’alimenter la confiance en soi. Ce dont le premier choix de la Draft 2020 ne semble clairement pas manquer depuis son entrée dans la ligue.

« J’ai entendu dire que (les Wolves) n’avaient pas gagné depuis 2003 ou quelque chose comme ça, 2004 ? J’avais environ trois ans », exagère le joueur né en 2001. « (Aujourd’hui) ce ne sont plus les Wolves qui n’avaient pas de ‘swag’ depuis 2004. Parce que j’en apporte beaucoup et j’en fais profiter mes coéquipiers. Et Pat Bev (Patrick Beverley) en apporte beaucoup et en fait aussi profiter. On va s’appuyer là-dessus. »

Un « KAT » plus expressif

L’arrière, qui a déjà eu l’occasion d’évoquer l’impact de l’ancien meneur des Clippers, considère que son arrivée a été décisive sur l’évolution de l’équipe. « Il est hors norme, il va faire en sorte que tout le monde ait du ‘swag’. J’ai l’impression que le mien est très élevé. Celui de KAT (Karl-Anthony Towns) est vraiment en train de monter. Ça peut encore grimper, les gens vont avoir du mal, c’est sûr, avec KAT. »

Anthony Edwards est ainsi persuadé que c’est grâce à ce changement d’attitude que son coéquipier se montre beaucoup plus expressif. « L’année dernière, KAT ne disait pas un mot sur le terrain, maintenant il parle comme un fou. » Et n’hésite pas non plus à chambrer ses adversaires, comme Russell Westbrook face aux Lakers justement, en compagnie de Patrick Beverley.

Ce dernier considère aussi que la franchise du Minnesota manquait de style ces dernières années. « Mais c’est très différent cette année. On sait exactement qui on est. On ne recule devant personne, mais de façon humble, très humble, sans être arrogants. On est très bien dans notre peau. On veut montrer à la ligue qu’on est une équipe dont on va parler dans les années à venir. »

« Swag » ou non, les Wolves ont clairement changé de statut dans la ligue cette année plus simplement parce qu’après trois années de morosité, l’équipe a retrouvé le chemin de la victoire et se dirige vers les playoffs.