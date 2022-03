Des critiques et un futur record de franchise pour Evan Fournier

La première saison à New York restera étrange, ainsi que difficile à analyser, pour Evan Fournier. Sur le plan individuel, il y a eu des bons moments, des instants plus compliqués, et parfois des longs passages sur le banc en dernier quart-temps.

Si bien qu’avec 14.4 points de moyenne, le Français réalise sa plus petite saison au scoring depuis 2014/2015 et sa première année à Orlando. Surtout, New York déçoit, avec une 1ée place à l’Est, bien loin des attentes après la bonne saison passée, conclue à la 4e place de la conférence, et le recrutement estival.

« C’est dur de recevoir du crédit quand l’équipe ne gagne pas », constate Evan Fournier pour Newsday. « C’est un sport collectif. Ce ne sont pas seulement des individualités et des statistiques. Comme on ne gagne pas, les joueurs qui passent beaucoup de temps sur les terrains vont être critiqués, c’est normal. C’est légitime de l’être. Cela me donne encore plus de motivation pour devenir meilleur, pour bosser. »

Il y a pourtant un domaine dans lequel l’arrière des Bleus peut se réjouir : son shoot à 3-pts. Jamais il n’a autant tenté sa chance et avec 39.5% de réussite derrière l’arc, il présente des chiffres solides. Il va même, sauf énorme coup de mou, battre le record de franchise sur une saison.

Il pourrait dépasser John Starks

L’ancien de Boston a jusqu’à maintenant marqué 201 shoots primés et seul John Starks, en 1993/94, avec 217 a fait mieux dans l’histoire des champions 1970 et 1973.

« C’est cool, surtout pour une franchise comme New York, qui a une grosse histoire et connu des grands joueurs. Je n’ai pas commencé la saison en pensant à ça, j’ai seulement vu le record après le All-Star Break. Avec les réseaux sociaux et les nombreuses statistiques désormais, ça devient dur de passer à côté. »

Depuis son gros coup de chaud et ses 10 paniers primés contre Boston, début janvier, Evan Fournier est même à presque 43% de réussite à 3-pts. Il avait débuté la saison mollement, mais il est désormais le 12e joueur le plus prolifique de la ligue avec trois shoots primés par match.

« Cela en dit long sur ma capacité à m’adapter », souligne le vice-champion olympique de Tokyo. « Quand on regarde mes chiffres de cette saison, je n’avais jamais autant insisté à 3-pts. J’ai mis quelques mois à trouver l’équilibre, à trouver mon rôle et comment j’allais avoir de l’impact sur l’équipe. Je peux m’adapter à n’importe quelle situation. En début de carrière, j’étais davantage un joueur de pénétration. C’est agréable de pouvoir s’ajuster, ajouter des armes à son arsenal, essayer de nouvelles choses. »