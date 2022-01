Le MVP de la nuit | Evan Fournier sort le champagne !

Passé rapidement par les Celtics la saison passée avant de s’engager avec les Knicks l’été dernier, Evan Fournier a semble-t-il un message à faire passer à chaque retrouvaille.

Déjà auteurs de deux matches à 32 points cette saison face à Boston, le Français a fait encore mieux cette nuit puisqu’il établit son record de points en carrière (41 points), tout en égalant un record de franchise (10 réussites à 3-points) ! Le tout avec la victoire au bout alors que les Knicks étaient menés de… 24 points !

« Quand vous traversez une saison avec beaucoup d’irrégularité, vous essayez de trouver un rythme, et ça passe toujours par de la fraîcheur dans l’attitude pour débuter la journée » explique le Français. « Peut-être qu’il y avait un petit surplus de motivation, mais ce n’est pas quelque chose que je fais volontairement contre les Celtics. Mais, effectivement, cela fait trois matches de suite, c’est difficile de dire le contraire, et ce n’est pas une coïncidence. »

Provoqué par les Celtics

Si le héros du match est RJ Barrett avec son panier de la gagne, c’est bel et bien Evan Fournier qui a relancé les siens entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e. Dans son sillage, les Knicks signent un 21-3 pour recoller au score. Et c’est lui, coup sur coup, qui va égaliser (96-96), puis donner l’avantage aux siens (99-98) à deux minutes de la fin ! Son duel face à Jayson Tatum a atteint des sommets, et on avait l’impression de revivre leurs duels en sélection. C’est ce que retient Tom Thibodeau.

« C’est son agressivité… Ils l’ont cherché… » estime le coach des Knicks. « Il joue bien contre ces gars. Si on est agressif et qu’on force la défense à se désunir, alors on le trouve. Et on l’a cherché. J’ai trouvé qu’on avait bien couru, et c’est important pour nous. »

C’est donc simplement une question de rythme, et c’est le propre de n’importe quel shooteur. Quand on reçoit le ballon dans de bonnes conditions, et qu’on est bien sur ses appuis, ça doit faire mouche.

Evan Fournier finit la rencontre avec un 10 sur 14 à 3-points ! Ce sont des stats dignes d’un Klay Thompson ou d’un Duncan Robinson, de vrais spécialistes à 3-points. Le Français égale le record de franchise de JR Smith, un vrai fou furieux du tir à 3-points. Un joueur aussi capable de prendre feu un soir, et de faire chou blanc le lendemain…