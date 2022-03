Tom Thibodeau sur la sellette ? RJ Barrett ne voit pas pourquoi…

Rien de tel que la visite de faiblards Blazers pour se refaire une santé. Cette nuit, les New-Yorkais ont collé 30 points aux joueurs de l’Oregon et signé leur première victoire au Madison Square Garden depuis… le 31 janvier.

Un soulagement pour les Knicks (29 victoires – 40 défaites) qui n’ont pas encore tout à fait abandonné leurs rêves de disputer le « play-in », et donc les playoffs, même si l’optique de revenir sur les Hawks (34-35) semble quasi impossible. Les Knicks auraient beau remporter leurs 13 derniers matches, ils ne peuvent en tout cas mathématiquement pas terminer avec un meilleur pourcentage de victoire que la saison passée (41-31).

New York a déjà raté son exercice et si Julius Randle a été la cible des critiques ces dernières semaines, le nom de Tom Thibodeau ressort également pour tenter d’expliquer le plantage d’une équipe qui ne demandait qu’à confirmer sa participation aux playoffs de l’an passé.

« Je ne m’en soucie pas », balaie l’intéressé, interrogé sur l’hypothèse de ne pas être reconduit sur le banc des Knicks la saison prochaine, alors que le Bleacher Report assure que la direction va le conserver. On rappelle que celui-ci dispose d’encore trois années avec son contrat signé en juillet 2020 pour cinq ans. « Je me contente de coacher l’équipe. Coacher l’équipe et se préparer pour le lendemain », dit encore le technicien.

Une meilleure phase en cours

Ce dernier peut au moins compter sur le soutien de RJ Barrett, qui a signé 31 points cette nuit. « C’est un grand coach. On l’aime tous, on joue tous dur pour lui, on croit en lui. Je me suis beaucoup amélioré en jouant pour tout son staff et lui. Je ne vois donc pas pourquoi (il ne serait pas sur le banc des Knicks l’an prochain) », affiche l’arrière, auteur de sa meilleure production en carrière cette saison (19.5 points).

Son sentiment est sans doute aussi lié à la meilleure dynamique affichée récemment par les New-Yorkais, vainqueurs de quatre de leurs six dernières sorties.

« On a joué du très bon basket depuis le ‘All-Star break' », assure même Tom Thibodeau. « On fait jouer beaucoup de jeunes qui acquièrent une expérience précieuse. Et quand vous regardez tous ces matchs, on en a gagné trois d’affilée, on a perdu à Phoenix sur une dernière possession, on a très bien joué à Memphis et le match à Brooklyn s’est joué sur une seule possession. »

Les Knicks semblent en effet mieux dans leur basket après avoir connu l’enfer entre la mi-janvier et fin février : seulement trois victoires en vingt matches. « Donc on joue du bon basket, on doit continuer à s’améliorer, se concentrer sur chaque jour et donner tout ce qu’on a au quotidien », réclame Tom Thibodeau, qui a tout intérêt à finir une bonne note pour éviter une mauvaise surprise lors de la prochaine intersaison.