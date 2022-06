Stats & Highlights | Les Knicks gagnent enfin à domicile, les favoris assurent

Le Madison Square Garden attendait ça depuis le 31 janvier ! La dernière victoire à domicile des Knicks remontaient en effet à cette date. Depuis, New York avait perdu cinq matches de suite dans son antre.

Soirée tranquille pour les Suns et les Nuggets, qui sont respectivement sur trois et deux succès de suite. Les Hornets gagnent un match important face aux Hawks dans la course au « play-in » et c’est leur troisième victoire de rang. Les Bucks eux aussi enchaînent. La victoire des Spurs au forceps enfonce encore le Thunder, sur sept défaites de suite.

Charlotte – Atlanta : 116-106

Après trois quart-temps disputés et alors que les deux équipes sont à égalité, James Borrego a tenté un coup en fin de match. Il a joué la carte du « small ball », avec P.J. Washington au poste de pivot. Ça a parfaitement fonctionné.

Terry Rozier et LaMelo Ball frappent de loin et Washington inscrit lui aussi deux paniers primés et surtout 13 points dans le dernier quart-temps. Trae Young était dans un mauvais soir, avec seulement neuf points, et les Hawks n’avaient pas les réponses pour arracher cette victoire.

Hornets / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 26 6/10 2/4 2/3 0 1 1 3 0 3 0 1 +9 16 19 M. Bridges 33 6/13 2/4 4/4 0 6 6 6 1 0 1 2 +2 18 24 M. Plumlee 22 5/7 0/0 2/3 2 8 10 4 4 1 2 0 -10 12 22 L. Ball 36 7/16 5/10 3/3 0 8 8 11 4 1 3 1 +24 22 31 T. Rozier 35 8/17 2/8 0/1 2 1 3 2 2 3 2 0 +2 18 14 J. McDaniels 14 1/3 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 1 +5 2 2 C. Martin 26 0/2 0/2 0/0 2 3 5 2 1 0 1 2 -12 0 6 M. Harrell 20 7/9 0/1 6/7 4 2 6 0 1 0 0 0 +9 20 23 K. Oubre Jr. 19 2/6 0/2 2/2 0 2 2 0 3 0 0 1 +12 6 5 I. Thomas 9 1/4 0/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 +9 2 2 Total 43/87 11/35 19/23 11 32 43 30 18 8 9 8 116 Hawks / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Gallinari 14 2/5 1/3 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 -1 5 7 D. Hunter 37 7/13 4/7 3/4 0 3 3 2 1 0 1 0 -1 21 18 C. Capela 31 7/14 0/0 3/3 7 8 15 1 2 1 1 0 -1 17 26 T. Young 38 3/12 0/6 3/3 0 3 3 15 3 3 6 0 +1 9 15 K. Huerter 36 6/16 4/9 0/0 1 6 7 3 3 2 2 0 +3 16 16 O. Okongwu 17 7/8 0/0 0/0 3 2 5 1 4 0 0 2 -9 14 21 L. Williams 11 2/4 1/1 2/2 0 2 2 0 1 0 1 0 -13 7 6 B. Bogdanovic 32 5/16 2/8 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 -13 12 7 D. Wright 14 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -12 0 1 T. Luwawu-Cabarrot 10 1/4 1/3 2/2 1 0 1 0 3 0 1 0 -4 5 2 Total 40/93 13/37 13/14 12 31 43 28 23 6 12 2 106

Washington – Denver : 109-127

Il n’a fallu que 26 minutes à Nikola Jokic pour faire plier les Wizards. Le pivot des Nuggets a compilé 29 points et 13 rebonds face à une équipe en grande difficulté défensivement. Mais aussi offensivement.

Kyle Kuzma et sa bande ont été très maladroits à 3-pts (5/23) et l’écart n’a fait que grimper au fil des minutes. De six points après le premier quart-temps, Denver est passé à 19 unités d’avance à la pause. Il y avait 23 points à l’entame du dernier quart-temps et le MVP 2021 pouvait aller se reposer pour la fin de rencontre.

Wizards / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 27 3/10 0/3 0/0 1 8 9 7 1 1 2 0 -22 6 14 C. Kispert 34 6/10 2/5 1/2 2 1 3 0 2 0 2 1 -4 15 12 K. Porzingis 23 5/10 0/2 6/9 4 3 7 1 3 0 2 3 -19 16 17 R. Neto 19 2/3 0/0 0/0 0 3 3 6 2 0 1 0 -4 4 11 K. Caldwell-Pope 27 4/10 2/5 2/4 1 3 4 1 0 2 2 0 -13 12 9 A. Gill 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +1 0 2 R. Hachimura 27 6/15 0/5 0/0 2 5 7 3 3 2 0 0 -6 12 15 D. Avdija 28 7/10 0/1 5/6 1 6 7 3 2 0 0 0 -14 19 25 T. Bryant 11 3/4 0/1 3/4 0 1 1 1 1 0 0 1 -2 9 10 D. Gafford 14 1/2 0/0 5/6 1 2 3 1 3 0 1 1 +3 7 9 I. Smith 23 3/12 1/1 0/0 1 1 2 2 1 2 0 1 -13 7 5 T. Satoransky 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +3 2 4 Total 41/87 5/23 22/31 13 35 48 26 18 7 10 8 109 Nuggets / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 21 2/3 0/0 2/2 0 4 4 1 1 1 0 0 +12 6 11 A. Gordon 22 6/13 1/2 1/1 1 1 2 0 2 0 0 1 +13 14 10 W. Barton 26 1/6 0/4 2/2 0 2 2 5 2 2 0 0 +10 4 8 N. Jokic 26 10/14 2/2 7/7 2 11 13 8 2 2 3 1 +16 29 46 M. Morris 31 6/11 3/7 0/0 0 1 1 4 3 1 1 0 +8 15 15 Ja. Green 27 1/3 0/1 0/0 3 2 5 1 4 0 1 0 +6 2 5 D. Cousins 20 6/12 1/4 1/2 1 4 5 3 5 0 1 1 +1 14 15 F. Campazzo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0 1 M. Howard 1 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 3 2 B. Hyland 24 6/10 2/4 3/3 0 6 6 5 3 1 2 0 +3 17 23 A. Rivers 21 4/7 2/4 3/3 1 2 3 2 1 0 1 0 +8 13 14 B. Forbes 17 3/9 3/8 1/1 0 0 0 0 2 0 0 0 +10 10 4 D. Reed 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 Total 46/90 15/37 20/21 8 33 41 30 25 7 9 3 127

New York – Portland : 128-98

Les Blazers sont une proie facile depuis quelques semaines, les Knicks en ont donc profité. RJ Barrett flambe en première période avec 21 points, pour donner 11 points d’avance aux siens. Les Knicks enfoncent le clou après la pause avec un 7-2.

La rencontre n’est pas encore pliée pour autant, puisque les Blazers profitent de trois ballons perdus pour inscrire un 8-0 et revenir à moins de dix unités. Tom Thibodeau prend un temps-mort et les Knicks répondent avec un 9-2. Ensuite, pour conclure le troisième quart-temps, ils passent un 8-0 avec six points de Julius Randle. Le dernier quart-temps n’a alors plus aucun intérêt.

Knicks / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 34 5/18 0/5 10/12 1 8 9 7 2 1 2 1 +24 20 21 M. Robinson 24 3/3 0/0 1/2 2 4 6 0 1 0 2 5 +9 7 15 A. Burks 27 3/9 1/4 3/3 0 6 6 2 2 1 0 0 +18 10 13 E. Fournier 28 5/10 4/9 0/1 1 1 2 6 2 2 1 0 +17 14 17 R. Barrett 40 10/20 5/11 6/7 2 2 4 5 1 2 1 1 +22 31 31 J. Sims 24 2/3 0/0 1/2 3 4 7 0 2 0 2 1 +21 5 9 O. Toppin 14 6/10 1/4 0/0 0 3 3 2 0 0 0 0 +6 13 14 M. McBride 20 1/1 1/1 4/4 0 4 4 3 1 2 0 0 +11 7 16 I. Quickley 25 4/5 3/3 7/8 0 5 5 6 3 1 2 0 +17 18 26 R. Arcidiacono 4 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +5 3 4 Total 40/80 16/38 32/39 9 38 47 31 14 9 10 8 128 Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Winslow 19 3/10 1/6 0/0 2 5 7 2 2 0 0 0 -10 7 9 D. Eubanks 30 5/8 0/0 0/0 1 8 9 5 3 0 1 0 -15 10 20 T. Watford 32 4/11 0/3 3/4 2 6 8 5 4 0 1 0 -25 11 15 B. Williams 29 6/15 2/6 0/2 1 1 2 2 2 0 2 2 -7 14 7 J. Hart 28 6/15 2/6 3/4 0 5 5 3 2 0 2 0 -13 17 13 G. Brown III 12 1/3 0/1 0/2 1 1 2 0 2 0 0 0 -15 2 0 E. Hughes 5 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 3 1 K. Blevins 5 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -9 0 -1 K. Dunn 28 6/9 1/1 0/0 0 1 1 7 3 1 2 0 -25 13 17 B. McLemore 14 2/5 2/3 0/0 0 1 1 0 5 0 1 0 +1 6 3 C. Elleby 22 3/5 1/2 1/2 2 2 4 0 3 0 1 0 -13 8 8 K. Johnson 18 3/5 1/2 0/0 1 0 1 2 4 0 1 1 -10 7 8 Total 40/91 11/34 7/14 10 31 41 26 31 1 11 3 98

Houston – Phoenix : 112-129

Soirée sans encombres pour les Suns. Face à la plus mauvaise équipe de la ligue, les finalistes 2021 ont commencé avec autorité : 16-2 ! Les Rockets répondent rapidement avec un 13-0 pour revenir dans la partie. Sans trembler, Phoenix gère ensuite jusqu’à la pause.

En troisième quart-temps, Devin Booker (36 points) et compagnie passent la seconde avec un 15-2. Là, Houston patine et ne trouve pas les solutions pour recoller.

Rockets / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 24 4/6 0/0 2/3 2 2 4 2 1 0 0 1 -11 10 14 C. Wood 27 5/12 2/7 6/9 1 8 9 1 1 0 3 0 -18 18 15 G. Mathews 14 1/4 1/4 0/0 1 1 2 1 0 2 0 0 -17 3 5 K. Porter Jr. 36 7/15 5/10 2/2 1 3 4 8 2 2 3 2 -16 21 26 J. Green 36 9/15 4/6 0/0 0 2 2 3 2 1 4 0 -16 22 18 K. Martin Jr. 19 5/6 1/1 0/1 0 4 4 1 0 1 0 0 +1 11 15 A. Sengun 26 2/5 0/0 1/2 3 0 3 3 3 3 0 0 -6 5 10 D. Schroder 28 7/13 3/7 0/0 0 3 3 6 2 0 1 0 -8 17 19 J. Christopher 18 2/6 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +7 4 1 D. Nix 12 0/3 0/1 1/2 1 1 2 0 2 0 0 0 -1 1 -1 Total 42/85 16/39 12/19 9 24 33 26 13 9 11 3 112 Suns / 129 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Craig 34 8/8 3/3 2/2 3 11 14 3 3 0 1 2 +27 21 39 M. Bridges 44 10/17 3/6 3/4 0 3 3 5 1 3 1 0 +23 26 28 D. Ayton 31 10/19 0/0 3/4 6 5 11 0 3 0 0 1 +23 23 25 C. Payne 32 3/10 0/5 0/0 1 6 7 11 3 1 2 0 +23 6 16 D. Booker 36 15/24 5/12 1/1 0 4 4 4 2 0 3 1 +12 36 33 I. Wainright 9 0/3 0/3 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -3 0 -2 J. McGee 16 4/6 0/0 0/0 2 3 5 0 0 0 1 0 -8 8 10 B. Biyombo 6 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 2 0 E. Payton 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 A. Holiday 16 0/1 0/0 0/0 0 2 2 6 2 1 0 0 -6 0 8 L. Shamet 15 2/4 2/4 1/2 1 0 1 2 3 0 1 0 -3 7 6 Total 53/95 13/33 10/13 13 36 49 32 18 5 11 4 129

San Antonio – Oklahoma City : 122-120

Les Spurs ont eu les commandes pendant trois quart-temps, mais tout s’est joué dans le dernier. Le Thunder prend l’avantage pour la première fois à huit minutes de la fin, après un tir primé de Vit Krejci. Les Texans réagissent avec un 6-0.

Les deux équipes échangent les paniers et après les cinq points en deux minutes de Aleksej Pokusevski, Oklahoma City est encore devant, à cinq secondes de la fin. C’est Lonnie Walker IV qui sauve Gregg Popovich et ses joueurs, avec un panier à 3-pts, le 19e du match pour San Antonio.

Spurs / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 35 8/16 5/10 1/2 0 6 6 6 3 2 0 0 +12 22 27 J. Poeltl 29 7/10 0/0 1/1 5 9 14 1 4 1 3 1 +5 15 26 D. Murray 36 7/18 4/8 8/8 2 7 9 12 2 4 3 0 +19 26 37 J. Richardson 28 6/15 3/5 2/2 3 4 7 3 1 1 4 0 -4 17 15 D. Vassell 32 1/6 1/4 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 +13 3 2 Z. Collins 15 3/5 1/1 0/0 1 3 4 1 3 0 0 1 -1 7 11 J. Landale 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 2 3 T. Jones 18 2/4 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -11 4 4 L. Walker IV 22 6/18 4/10 4/6 1 1 2 2 1 1 1 0 +1 20 10 J. Primo 20 2/5 1/2 1/1 2 2 4 1 3 1 1 0 -19 6 8 Total 43/98 19/41 17/20 15 33 48 31 18 10 12 2 122 Thunder / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 14 2/3 1/1 5/6 0 3 3 0 4 0 0 0 -14 10 11 D. Bazley 33 9/16 4/10 3/4 2 7 9 1 0 1 2 0 -7 25 26 S. Gilgeous-Alexander 35 14/22 1/4 5/8 1 5 6 8 1 3 3 1 -8 34 38 T. Mann 29 3/9 1/4 2/2 2 5 7 4 3 1 4 0 -6 9 11 A. Wiggins 26 1/7 0/3 0/0 1 1 2 1 0 0 2 0 -19 2 -3 L. Waters III 12 0/4 0/4 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 +1 0 2 O. Sarr 18 3/3 2/2 0/0 0 1 1 0 3 0 2 0 +5 8 7 A. Pokusevski 27 5/7 1/2 5/7 1 5 6 1 4 1 1 0 +8 16 19 T. Maledon 25 3/5 1/1 1/2 1 3 4 8 1 2 2 0 +14 8 17 V. Krejci 20 3/6 2/4 0/0 2 4 6 0 2 1 1 0 +16 8 11 Total 43/82 13/35 21/29 10 37 47 24 18 11 17 1 120

Sacramento – Milwaukee : 126-135

Même avec plusieurs points d’avance, les Bucks n’ont jamais été tranquilles dans cette partie. La faute à leur défense, moins performante qu’habituellement. En fin de troisième quart-temps, les champions en titre accélèrent grâce à Giannis Antetokounmpo. Le MVP des Finals 2021 inscrit les 12 derniers points de son équipe.

Mais en dernier quart-temps, les Kings sont toujours là, accrocheurs. De’Aaron Fox donne même trois points d’avance, avant que Jrue Holiday et Khris Middleton ne trouvent la cible à 3-pts. Fox ne baisse pas les bras mais Wesley Matthews a le dernier mot avec un tir primé. Giannis Antetokounmpo ajoute quatre points de plus, Bobby Portis assure aux lancers-francs et Milwaukee l’emporte.