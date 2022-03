Heat – Pistons : Tyler Herro à la rescousse

Privés de Cade Cunningham, malade, les Pistons, sur une mauvaise série de trois défaites de suite, se déplacent à Miami, le leader de l’Est. Un scénario pas idéal pour le club de Detroit, surtout que le Heat est difficile à prendre cette saison sur son parquet (24-9). Et sans son jeune chef d’orchestre pour instaurer le rythme offensif, Detroit titube pour commencer (9/23 dans le premier quart-temps). Mais sous l’impulsion de leur banc (9 points de Marvin Bagley, 12 points cumulés de Kelly Olynyk et Isaiah Livers), les Pistons trouvent finalement des ressources dans le second quart-temps et bousculent le Heat.

Sauf que Tyler Herro, le patron du deuxième quart-temps cette saison pour le Heat, prend feu (10 points consécutifs, 17 dans le quart-temps, 20 à la mi-temps) et il aide les locaux à repousser des Pistons plus dangereux que prévu. Sous l’impulsion de son sixième homme, et malgré la discrétion de ses cadres (2/9 pour Jimmy Butler, aucun tir tenté pour Kyle Lowry), Miami est en tête à la pause (57-51).

Au retour des vestiaires, le Heat perd complètement pied : seulement 11 points inscrits (à 4 sur 22 aux tirs) dans le troisième quart-temps, et notamment… 0 point inscrit durant les 6 dernières minutes ! Alors que son avance était à +14 (68-54), Miami encaisse un 19-0 pour finir le quart-temps (73-68) ! Mais l’effectif de Erik Spoelstra est riche et à l’entame du dernier quart-temps, Max Strus, apparu seulement quelques secondes durant le troisième quart-temps, arrive à la rescousse.

Le shooter inscrit 13 points consécutifs en 3 minutes seulement, et le Heat retrouve des couleurs. Mais les Pistons, dans le sillage d’un solide Jerami Grant, ne lâchent rien et l’avance des locaux n’est que de 2 points (94-92) à 4 minutes de la fin. Pour plier l’affaire, le Heat s’en remet alors au talent de Tyler Herro (9 points dans le quatrième quart-temps) et de Bam Adebayo, qui font la différence dans le « money-time » (105-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jimmy Butler absent en deuxième mi-temps. L’ailier s’est tordu la cheville droite durant la première mi-temps et a rejoint les vestiaires en boitillant. Prudent, le Heat a décidé de mettre un terme à sa soirée, et c’est Gabe Vincent qui a donc débuté la deuxième mi-temps dans le cinq majeur à sa place. En difficulté avant même de se blesser, Jimmy Butler termine avec 8 points (2/9) et 3 passes.

– Le coup de chaud du Max Strus. Symbole de la profondeur de l’effectif du Heat. Cloué sur le banc en première mi-temps, puis utilisé seulement quelques secondes durant le troisième quart-temps, il a débuté le 4e quart-temps dans le cinq majeur, sans le moindre rythme dans les jambes. Ce qui ne l’a pas empêche de torpiller les Pistons, avec 13 points (3/4 à trois-points) en trois minutes. Au total, il inscrit 16 points (à 4/6 à 3-points) en 16 minutes. Son coup de chaud est le symbole de la profondeur de l’effectif du Heat, et représente les problèmes de riche de Erik Spoesltra, qui peut se passer d’un joueur durant trois quart-temps avant de lui faire jouer des minutes décisives dans le dernier acte.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. Encore et toujours lui. Jimmy Butler rapidement blessé, Kyle Lowry fantomatique en attaque, le sixième homme du Heat a naturellement pris les choses en main. Auteur de 17 points dans le 2e quart-temps, il a ensuite peiné, à l’image de son équipe, au retour des vestiaires. Avant de régler à nouveau la mire dans l’ultime quart-temps, pendant lequel il inscrit 9 points, dont les paniers décisifs en fin de match, pour repousser des Pistons accrocheurs. Il finit avec 29 points (8/15 et 4/8 à 3-points), 5 rebonds et 4 passes.

✅ Bam Adebayo. Plus discret que son coéquipier évoqué au-dessus en première mi-temps, le pivot du Heat est monté en puissance en deuxième période. Toujours très « all-around » dans sa manière de contribuer, il a alterné entre paniers importants, passes intelligentes et séquences défensives inspirées pour aider le Heat à se défaire de ce piège qu’était cette coriace équipe de Detroit. Il signe un match convaincant : 16 points (4/8, 8/10 aux lancers-francs), 8 rebonds et 3 passes.

✅ Marvin Bagley III. Insignifiant à Sacramento ces derniers mois, l’intérieur redonne un sens à sa carrière depuis son arrivée dans le Michigan. Face à Miami, il a une nouvelle fois été percutant en sortie de banc, avec 13 points (6/9) et 6 rebonds. L’ancien de Duke a trouvé sa place dans le projet de reconstruction des Pistons.

⛔️ Duncan Robinson. Les soirées pénibles au tir semblent se multiplier dernièrement pour le sniper de Floride. Bien en jambes durant le premier quart-temps, il a ensuite rapidement déchanté, et conclut la rencontre par un petit 2/10. Il a compensé par un sans-faute aux lancers-francs (6/6) et finit avec 12 points.

✅⛔️ Isaiah Stewart. Soirée mitigée pour « Stew ». Le jeune pivot fougueux de Detroit n’a pas vraiment pas eu d’impact en attaque pour son équipe durant la soirée à cause des problèmes de fautes (5). Malgré ces fautes, il est parvenu à peser en défense, grâce notamment à ses 6 rebonds défensifs (8 rebonds au total) et ses 2 contres.

LA SUITE

Miami (46-24) : réception du Thunder, vendredi

Detroit (18-51) : jeudi, déplacement à Orlando