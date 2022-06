Malgré l’accumulation de défaites, Frank Vogel assure que les Lakers continuent de se battre

LeBron James a préféré ne pas se présenter devant la presse après la rencontre, le signe d’une frustration qui ne cesse grimper chez les Lakers, comme on a pu le voir sur plusieurs séquences durant la nouvelle défaite des Californiens. Le « King » a eu beau inscrire 30 points (11/19) et capter 9 rebonds cette nuit, il n’a pas pesé bien lourd dans la déculottée de son équipe à domicile face aux Raptors.

Alors qu’il n’était pas certain de disputer la deuxième nuit de ce « back-to-back », en raison d’un genou douloureux, LeBron James a finalement été mobilisé plus de 40 minutes. Le plus gros temps de jeu du match. Il est ainsi resté sur le parquet quasiment jusqu’au bout alors que Toronto a mené de plus de 20 points quasiment tout le match.

Avec seulement 2 victoires en 10 matchs depuis le All-Star Break, les Lakers semblent avoir lâché, notamment mentalement. Depuis la reprise, le groupe n’affiche plus que la 26e attaque et la 25e défense de la ligue, au milieu d’un groupe d’équipes qui n’ont plus rien à jouer (Thunder, Blazers, Rockets, Magic…). Los Angeles espère pourtant toujours de son côte accrocher le « play-in » et donc les playoffs mais, sur le terrain, ça n’y ressemble pas.

« Nos gars se sont accrochés et ont continué de se battre. Ils se battent au cœur d’une saison difficile. On ne lâche pas le morceau. On ne rentre pas assez de tirs, on n’exécute pas suffisamment bien. Mais nos gars continuent de se battre. Je crois qu’à un moment donné, on a eu la possibilité de réduire l’écart à six points », assure pourtant Frank Vogel, dont l’équipe est effectivement revenue à 9 points (97-106) à deux minutes de la fin. Un panier primé, raté, de Talen Horton-Tucker aurait réduit l’écart à six.

« Comme si on tombait dans un gouffre à chaque match »

Mettre en avant l’esprit de combat de son équipe est une chose, essayer de comprendre l’entame de match catastrophique de sa troupe, menée 21-2 après six minutes de jeu, une autre. « C’est presque comme si on tombait dans un gouffre à chaque match », remarque Talen Horton-Tucker, l’une des rares satisfactions de la soirée (20 points). « On doit simplement être plus constants dès le début et prendre le dessus sur les équipes dès le début. »

Cela n’a pas été le cas face aux Raptors cette nuit, ni la veille face aux Suns avec… 48 points encaissés dès le premier quart-temps (48-22). « On se retrouve trop souvent avec de gros déficits », remarque Frank Vogel, dont l’équipe a donc le troisième pire « Net Rating » (-8,5 points) de la ligue depuis le All-Star Game. « Cela a un impact sur l’état d’esprit collectif et de chacun. On est constamment en train d’essayer de pousser les gars à être meilleurs et de les coacher durement. Cela a été très difficile mais on a montré tout au long de l’année qu’on était capables de se rassembler et de réagir. »

On ne sait pas exactement à quelle réaction le coach fait référence car son équipe n’a remporté que 3 de ses 14 dernières sorties. Et la suite s’annonce encore également très délicate avec sept déplacements (Wolves, Raptors, Wizards, Cavs, Pelicans, Mavs et Jazz) sur les huit matches à venir.