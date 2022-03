Kyrie Irving dans le vestiaire des Nets ? 50 000 dollars d’amende !

Alors que Kevin Durant s’est emporté contre le réglement sanitaire qui empêche Kyrie Irving de jouer au Barclays Center, mais qui lui permet de s’asseoir au premier rang, la NBA a décidé de sanctionner la franchise avec une amende de 50 000 dollars. La ligue reproche aux Nets d’avoir laissé Kyrie Irving rejoindre ses coéquipiers dans le vestiaire, et selon la ligue, c’est une violation du réglement sanitaire applicable aux entreprises du secteur privé à New York puisque le vestiaire est considéré comme « un espace de travail ».

Alors qu’il s’entraîne et joue avec ses coéquipiers en déplacement, et qu’il peut désormais les regarder jouer à domicile, Kyrie Irving n’a pas le droit d’entrer dans le vestiaire et de côtoyer ses coéquipiers lorsque les Nets jouent au Barclays Center. D’ailleurs, à la fin du match face aux Knicks, on a aussi vu Kevin Durant venir le saluer au bord du terrain. Une proximité qui n’a pas choqué la NBA…