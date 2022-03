Draymond Green revient pour colmater les brèches

Soixante-huit jours. C’est le temps passé à l’infirmerie par Draymond Green. Cela peut sembler peu sur une année, mais ça représente 31 matches de saison régulière, et pendant cette absence, les Warriors ont perdu 14 matches, pour 17 victoires. Ils ont lâché prise dans la course à la 1ère place de la conférence Ouest et de la saison régulière, et désormais ils se battent pour cette deuxième place que lorgnent les Grizzlies et le Jazz.

« Chaque facette d’un match va changer avec Draymond sur le terrain » assure Andrew Wiggins. « Il fait partie de ses joueurs qui changent tout en attaque, comme en défense. Tout sera mieux avec lui. »

Kevon Looney moins seul sous le cercle

Pour la première fois depuis les Finals 2019, Steve Kerr va pouvoir aligner Draymond Green avec Stephen Curry et Klay Thompson. Mais le coach reste plus prudent qu’Andrew Wiggins. D’abord parce que Green se remet d’une grosse blessure au dos, et qu’il ne peut pas régler, seul, les soucis actuels des Warriors, notamment défensifs.

« Il va corriger beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout corriger » prévient le coach des Warriors. « Franchement, depuis un mois, notre défense est vilaine… Donc, il va considérablement aider notre défense, mais il ne peut pas faire en sorte que chaque joueur fasse le bon geste en permanence. »

Il n’empêche que sa présence physique et son intelligence de jeu vont faire du bien sous les panneaux, et Kevon Looney se sentira un peu moins seul. « Il compense beaucoup de nos erreurs. C’est un très bon défenseur en aide, et un très bon protecteur du cercle. On va pouvoir être bien plus agressifs, et c’est le meilleur de la NBA pour communiquer. »

Le trio Curry-Thompson-Green reconstitué

Ce côté « aboyeur », c’est ce que Steve Kerr attend de sa part. Même si son temps de jeu sera limité, il va se faire entendre.

« Les gars devront faire le bon geste, et il peut leur hurler dessus. Il est bon pour ça. Franchement, nos joueurs en ont besoin car on doit limiter nos erreurs des deux côtés du terrain. Le leadership de Draymond nous aidera pour ça, mais il y a beaucoup de travail avant de redevenir l’équipe qu’on était, et s’écarter de l’équipe que nous étions depuis deux semaines. »

La bonne nouvelle, c’est qu’après un « road trip » raté, l’équipe s’est bien reprise avec des succès à Denver, et un autre à domicile face aux Bucks. L’ambiance est meilleure avant d’affronter des Wizards qui viennent de perdre face à l’équipe B des Blazers.

« Je pense qu’il aurait été difficile de faire revenir Draymond lorsque nous étions en chute libre« , conclut Steve Kerr. « Nous sommes sur une certaine dynamique maintenant, les gars se sentent plutôt bien et ce sera beaucoup plus facile de faire revenir Draymond et de le remettre dans le bain. »