Evan Mobley renfile les habits de pivot pour les Cavaliers

Auteur d’une très bonne première saison en NBA, Evan Mobley a encore pris une nouvelle dimension depuis quelques jours. Et pour cause : avec la blessure de Jarrett Allen (fracture du doigt), le rookie de Cleveland a récupéré la place de pivot titulaire.

Il avait déjà fait des passages à ce poste cette saison, mais désormais, il en est le propriétaire pour plusieurs matches d’affilée. Et en trois rencontres depuis que son coéquipier All-Star a rejoint l’infirmerie, il a compilé 19.3 points à 53% de réussite au shoot, 10.3 rebonds et 2.3 interceptions de moyenne.

« Pour dire la vérité, je trouve qu’il est très bon », répond JB Bickerstaff à The Athletic. « Il est présent au rebond, dans la raquette, il fait des tas de choses. Il a davantage d’opportunités en attaque, avec ses coupes. Il arrive à créer avec le ballon dans les mains. Il a l’air à l’aise et il est excellent. »

« On lui en demande beaucoup en ce moment, le coach comme l’équipe. On a besoin qu’il monte d’un cran avec l’absence d’Allen »

Le joueur confirme cette impression. « C’est fun et j’ai l’impression de revenir au bon vieux temps quand je jouais pivot. » Comme Evan Mobley a déjà évolué à ce poste, cette saison comme plus jeune, et qu’il est polyvalent, il est très facile pour lui d’enfiler ce costume et d’être performant dans la foulée.

« Il y a une génération de joueurs qui n’ont pas de poste », poursuit JB Bickerstaff. « On le voit de plus en plus avec des joueurs de 2m03 qui comblent les trous. Je pense que Mobley fait partie de ces joueurs-là, mais il fait 2m10, et qu’à mesure que sa carrière avance, on va le voir jouer à plusieurs postes. Les postes à l’ancienne, 1-2-3-4-5, on ne les utilise plus car les joueurs sont polyvalents et on peut les mettre partout sur le parquet. Evan est comme ça et il se trouve qu’il est très grand. »

En étant plus près du cercle, Evan Mobley a tout de même changé un peu son jeu. Il peut attaquer le cercle plus facilement, car habituellement, Jarrett Allen est près du panier et le rookie est davantage dans le périmètre.

Là, il profite du spacing avec Kevin Love ou Lauri Markkanen à ses côtés, et peut jouer le pick-and-roll avec Darius Garland.

« Il est agressif. On doit encore continuer à travailler sur les moments où il attrape la balle, pour lui donner assez d’espace pour jouer », commentait le coach après la défaite contre les Bulls. « La plupart des choses semblent naturelle chez lui », ajoute Kevin Love. « Il shoote bien, il est bon au rebond, il protège la raquette. On lui en demande beaucoup en ce moment, le coach comme l’équipe. On a besoin qu’il monte d’un cran avec l’absence d’Allen. Il joue bien, il accepte le combat physique et il va continuer de s’améliorer. »