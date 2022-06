Kevin Garnett a aussi célébré sa réconciliation avec Ray Allen

Alors que son numéro #5 rejoignait le plafond, déjà bien chargé, du TD Garden, Kevin Garnett a également pu célébrer sa réconciliation avec Ray Allen, au terme d’une brouille qui aura duré près de dix ans…

Troisième membre du « Big Three » des Celtics, champions en 2008, « Sugar Ray » avait finalement quitté Boston pour l’ennemi, Miami, en 2012. Une trahison aux yeux du « Big Ticket » qu’il a donc mis très longtemps à pardonner. Mais après les retrouvailles lors du dernier All-Star Game, les choses se sont finalement calmées.

« C’est bon de vori Ray Allen ici », a lancé Kevin Garnett. « Pour de vrai. C’est bon de te voir. Tu es le prochain. »

Les Celtics retireront le #20 de Ray Allen ? En tout cas, tous les anciens membres de l’équipe titrée en 2008 étaient ravis de voir que Kevin Garnett et Ray Allen avaient finalement tourné la page.

« Oui, c’est majeur », confiait ainsi Doc Rivers. « Parce que ça a été un problème, évidemment, et le fait que le mur soit finalement en train de tomber est vraiment sympa. Je suis très heureux pour Kevin, et ravi que Ray soit là. »

Ray Allen a pourtant admis qu’il a longtemps pensé ne pas être le bienvenu, avant que les retrouvailles lors de la cérémonie pour les 76 meilleurs joueurs de l’histoire, à Cleveland, ne permettent de briser la glace.

« Certainement », répondait-il sur son plaisir d’être présent. « Je n’aime pas être à l’extérieur. Il y a tellement de gens ici que j’aime, avec qui j’ai passé du temps… Ces gens, ils sont gravés dans mon esprit quand il s’agit de mon temps passé ici à Boston, et ne pas être en mesure de rester en contact avec eux a toujours été difficile pour moi. Ce n’est pas parce que j’ai déménagé que cette relation, cette amitié, se termine. Donc c’était centré sur Kevin et moi, parce que j’ai eu l’impression que les gens ici ressentaient ce que Kevin ressentait. Une fois qu’il m’a accepté, les gens m’ont accepté. C’est ce que j’ai ressenti. Je suis heureux que nous ayons pu le faire et que les gens aient pu voir ça : ‘Nous avons gagné avec ce gars en 2008, et que c’est ce qui compte le plus’. »