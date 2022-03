La défense des Wizards ne répond plus

Avec 44 points, Josh Hart a réalisé, et de loin, le meilleur match de sa carrière face aux Wizards. Mais il n’a pas été le seul à vivre une belle soirée dans cette victoire. Trendon Watford, avec 27 unités, et Drew Eubanks, 20 points, ont eux aussi battu leur record en carrière.

Les trois hommes ont profité à merveille de la défense très perméable de Washington, comme LeBron James la veille, avec ses 50 points. Après 36 minutes, les joueurs de Wes Unseld Jr. avaient encaissé 103 points…

« On l’a déjà vu lors des back-to-back, notre défense n’y est pas », constate amèrement le coach des Wizards pour le Washington Post. « On peut toujours utiliser l’excuse de la fatigue. Mais ça ne marche pas avec moi. »

Surtout qu’avec 119.5 points encaissés par match sur le six dernières rencontres, ses joueurs ne défendent plus. Même dans les victoires, les chiffres sont inquiétants (123 points pris contre Indiana, 113 face à Detroit). Sans oublier il y a deux semaines, les 157 unités contre les Spurs, puis donc les 127 dans ce revers à Portland.

Le « play-in » s’éloigne

« Ce sont toujours les mêmes problèmes », poursuit Wes Unseld Jr. « On parle d’efforts en un-contre-un ou de défense en transition. Là, ce n’est pas une question de systèmes. Quand les shoots sont partis, il n’y a pas de systèmes pour dire que chacun doit être à sa place. Il s’agit d’efforts, de concentration, de communication. »

C’est fâcheux et ça arrive à un bien mauvais moment puisque les Wizards sont en course pour le « play-in ». Cette troisième défaite de suite creuse l’écart avec les Hawks, qui possèdent la 10e place, la dernière qualificative. Il y a désormais trois victoires entre les deux franchises et il ne reste qu’un mois de saison régulière.

« On doit être sur la même longueur d’ondes, mais de ce que je vois, on n’y est pas », remarque Kentavious Caldwell-Pope. « Parfois, on donne l’impression de l’être, puis à d’autres, c’est comme si on ne se connaissait pas, qu’on jouait un match en extérieur. Donc ça se répercute sur notre défense. Ça ne peut pas se passer comme ça. »