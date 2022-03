NCAA | La folie de mars frappe de plein fouet la Big Ten

Respectivement 1er et 2e de la Big Ten à l’issue de la saison régulière, Illinois et Wisconsin n’ont pas fait long feu dans le tournoi de conférence ! Face à Indiana et Michigan State, qui n’étaient clairement pas favoris et n’avaient rien à perdre, les deux premières têtes de série ont été bousculées et prennent la porte dès leur premier match. La folie de mars dans toute sa splendeur !

Le « freshman » des Badgers, Johnny Davis, a vécu une soirée cauchemar malgré un double-double (11 points et 11 rebonds) au final : 3/19 aux tirs, 3 pertes de balles et 4 fautes ! Du côté des Spartans, c’est un vétéran, le pivot Marcus Bingham Jr, qui a fait le plus de dégâts : 19 points (7/11), 11 rebonds et 3 contres.

Désormais invités surprise en demi-finale, les Spartans de Tom Izzo feront face à Purdue et l’excellent Jaden Ivey, tandis que les Hoosiers de l’ancien coach et assistant des Knicks, Mike Woodson, tenteront de créer un nouvel exploit face à la solide formation d’Iowa et son scoreur en série, l’ailier Keegan Murray.

