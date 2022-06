Au milieu des intérieurs qui composent le cercle des favoris à un Top 5 à la prochaine draft (Chet Holmgren, Jabari Smith Jr, Paolo Banchero), il y a Jaden Ivey, l’arrière « sophomore » de Purdue.

Après une première saison universitaire correcte sans être grandiose (11.1 points, 3.3 rebonds, 1.9 passes, 39.9% aux tirs), le fils de Niele Ivey, qui entraîne l’équipe de basket féminine de l’université de Notre Dame, a choisi de revenir sur le campus de West Lafayette pour une deuxième année.

Un choix judicieux a posteriori puisque toutes ses statistiques individuelles sont en hausse cette saison (en 29 matches jusqu’à maintenant) par rapport à l’an dernier (23 matches) : les points (de 11.1 à 17.4), les passes (de 1.9 à 3.1), les rebonds (de 3.3 à 4.8), les interceptions (de 0.7 à 1), les pourcentages aux tirs (de 39.9% à 46.7%, de 25.8% à 37.1% à trois-points), et bien sûr le temps de jeu (de 24.2 à 30.8 minutes).

Aux côtés de Jonathan Davis de Wisconsin ou de AJ Griffin de Duke, le joueur de Purdue s’impose donc un des meilleurs joueurs extérieurs, si ce n’est le meilleur de la Draft 2022. Plutôt grand pour son poste (1m95) et très costaud (proche des 90 kilos), il affole surtout par sa vitesse, qui lui permet de laisser sur le carreau la plupart de ses défenseurs lorsqu’il enclenche son premier pas vers le cercle. La défense de Rutgers peut en attester.

Face aux défenseurs NBA, ce sera forcément une autre paire de manches, mais l’arrière devrait pouvoir attaquer le cercle avec facilité à l’échelon supérieur. Et avec en plus un tir extérieur qui a progressé (37.8% sur 4.8 tentatives cette saison), il présente un profil d’attaquant complet, capable de sanctionner derrière l’arc quand il est laissé seul, de prendre les bonnes décisions sur « pick-and-roll », et d’attaquer le cercle sans vraiment pouvoir être arrêté.

Énorme athlète, très rapide et aérien, il s’attire, plus ou moins à juste titre, des comparaisons avec un autre « guard », lui aussi un athlète hors-norme : Ja Morant. Car si l’actuel All-Star des Grizzlies a toujours été un meneur de jeu, ce n’est pas aussi claire avec Jaden Ivey, utilisé comme arrière à Purdue, et dont la perception du rôle en NBA diffère selon les observateurs. Bien qu’il soit très à l’aise en tant que porteur de balle sur « pick-and-roll » dans l’attaque (centrée autour de lui) de Purdue, il devra en revanche améliorer sa tenue de balle pour s’imposer comme un porteur de balle principal chez les pros (2.4 ballons perdus en moyenne par match cette saison).

Récemment nommé parmi les cinq finalistes pour le Jerry West Award, qui récompense le meilleur arrière de la saison NCAA, Jaden Ivey est véritablement une superstar du championnat universitaire. Meilleur joueur d’une des dix meilleures équipes du pays, il tentera, alors que la « March Madness » débute dans quelques jours, de mener son équipe vers le titre national.

Avant de prendre la direction de la Draft, où son nom devrait être appelé par Adam Silver durant les toutes premières minutes : ESPN le place 4e chez les Pacers de son Indiana natal dans sa dernière « Mock Draft ».

Son match face à Ohio State, conclu par un « game winner »

Son carton à 22 points, 10 rebonds et 6 passes contre North Carolina en début de saison