Desmond Bane calme le jeu avec Julius Randle

La fin de match entre les Knicks et les Grizzlies il y a un mois avait été marquée par un incident impliquant Desmond Bane et Julius Randle. Lors d’un temps-mort, l’intérieur des Knicks s’était rapproché du banc de Memphis pour feindre d’écouter ce qui se disait et récupérer quelques infos.

Une attitude qui n’avait pas vraiment plu à Desmond Bane, qui avait alors repoussé Julius Randle du bras, provoquant un début d’échauffourée. Les deux joueurs avaient écopé d’une faute technique dans la foulée. Desmond Bane avait eu le dernier mot en inscrivant le panier à 3-points scellant la victoire de Memphis, tandis que Julius Randle avait récolté une deuxième technique synonyme d’expulsion à 30 secondes de la fin.

Un mois plus tard, alors que les deux équipes s’apprêtent à se retrouver, Desmond Bane a eu l’occasion d’apaiser les tensions et de rappeler la raison pour laquelle il avait réagi ainsi.

« C’est assez simple. Nous sommes toujours en train de discuter, à parler de ce que nous étions en train de faire. Donc c’est juste une question de respect », a-t-il précisé, ajoutant que même si le cas est déjà arrivé auparavant, il n’avait pas beaucoup vu de situations de ce genre.

L’ennemi public numéro 1 malgré tout

Dès la fin du match, Ja Morant avait qualifié l’incident de « secondaire », et Desmond Bane a confirmé l’état d’esprit du groupe apaisé mais déterminé à gagner avant ces retrouvailles.

« On entre sur le terrain pour gagner. Je suis concentré sur nous, sur les Grizzlies et sur tout ce qu’il faut faire pour gagner un match de basket. Il n’y a donc pas d’animosité », a-t-il poursuivi.

Les Grizzlies essaient donc de concentrer uniquement leur énergie sur le jeu, d’autant que Julius Randle a retrouvé ses sensations ces dernières semaines avec notamment une pointe à 46 points, et qu’il constituera l’ennemi public numéro 1 ce soir au FedEx Forum, face à des Knicks qui restent sur trois victoires de suite.

« Il est physique. Il faut bien le connaître, et lui rendre la tâche difficile », a glissé Jaren Jackson Jr. « C’est un bon joueur. Il faut juste respecter son jeu et lui compliquer la tâche au scoring, ne pas se mettre en difficulté face à lui et ne pas jouer sur la dimension physique. On sait à quel point il veut jouer physiquement ».