Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo prend les commandes !

Nikola Jokic et Jayson Tatum auraient fait de beaux MVP après leurs prestations face aux Kings et aux Hornets, mais on a opté pour Giannis Antetokounmpo, impressionnant de puissance et d’efficacité face aux Hawks. Dans ce remake de la dernière finale de conférence, le « Greek Freak » a frappé d’entrée : 17 points dans le premier quart-temps !

Son style est connu de tous. De grandes enjambées pour aller d’un côté à l’autre et ensuite écrabouiller le cercle. Mais cette nuit, face aux Hawks, c’est sur jeu placé qu’il a démoli la défense. Son entente avec Khris Middleton est parfaite, et par deux fois, il va au alley-oop pour marquer son territoire. Ensuite, on le voit prendre la ligne de fond pour un dunk de plus, ou encore attaquer le cercle épaule en avant. Atlanta est laminé.

31.1 points, 13.6 rebonds et 5.7 passes par match depuis le All-Star Game

« Collectivement, on avait confiance en nous, mais je trouve qu’on s’appuie actuellement sur de bonnes habitudes » explique le Grec. « On joue ensemble. On trouve des solutions en fin de match. On sait comment bloquer nos joueurs, prendre des rebonds et donner la balle à Jrue ou Khris pour qu’ils créent. Collectivement, on se sent bien. »

Cette nuit, les Bucks signent une 6e victoire de suite, et à l’image de leur leader, il se dégage une impression de puissance et de maîtrise. Giannis Antetokounmpo termine la rencontre avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes. Le tout à 15 sur 22 aux tirs, avec un propre 12 sur 17 aux lancers-francs. Depuis le All-Star Break, le double MVP joue son meilleur basket avec 31.1 points, 13.6 rebonds et 5.7 passes décisives par match.

Depuis cette nuit, il est même le meilleur marqueur de la NBA avec 29.4 points par match. Sans forcément faire de bruit alors que tous les regards sont tournés sur les perf’ de Joel Embiid et Nikola Jokic.

« Au final, tout commence par des stops défensifs » conclut la superstar de Milwaukee. « Si on ne réussit pas de stops, les choses se compliquent en attaque. Plus on réalise de stops, plus nous sommes confiants en attaque et plus nous nous sentons à l’aise en fin de match pour mieux exécuter nos systèmes. »