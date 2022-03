Titulaires éphémères, Cameron Payne et Landry Shamet s’éclatent

Pour pallier la blessure de Chris Paul (pouce) et l’absence de Devin Booker (protocole Covid), Monty Williams fait confiance, depuis quatre matches, à Cameron Payne et Landy Shamet dans son cinq majeur. Habituellement doublures des deux All-Star, les deux joueurs ont vu leurs responsabilité augmenter dernièrement, et ils jouent depuis leur meilleur basket de la saison. Exemple le plus récent cette nuit, durant la victoire de Phoenix à Orlando.

Un match au cours duquel Cameron Payne a délivré 12 passes décisives, quatre jours après une pointe à 16 passes contre New York. De son côté, Landry Shamet a torpillé le Magic à longue distance (6/10), dans la continuité d’une performance à 17 points (3/6 derrière l’arc), deux jours plus tôt face à Milwaukee.

Les deux hommes jouent ainsi le meilleur basket de leur saison dans le cinq de Phoenix depuis quatre matches, mais surtout, les Suns continuent de gagenr (3 victoires en 4 matches). Face à une adversité modeste (Portland, New York et Orlando), certes, mais dans des fins de matches indécises (+1 face aux Knicks, +3 face au Magic).

Pour Monty Williams, cette opportunité tombe à point nommé pour les deux joueurs. Car ils n’ont pas traversé une saison facile jusqu’à maintenant, entre performances inconstantes et pépins physiques, et sont donc en quête de rythme. Rien de tel qu’un passage dans le cinq majeur de la meilleure équipe de la ligue à l’approche des playoffs.

« Je pense que cette situation nous permet de grandir collectivement. Ces gars se retrouvent dans des situations nouvelles pour eux, ils occupent un rôle important dans une équipe qui vise haut. C’est une situation inédite, pour nous tous » expliquait le coach des Suns. « Donc je pense que quand Landry inscrit ce genre de tirs comme en ce moment, quand Cam se montre capable de gérer les fins de matches comme il le fait en ce moment, c’est tout nouveau. Mais c’est quelque chose qui pourrait être bénéfique à toute l’équipe plus tard. Je pense vraiment que cette situation va nous aider à devenir une meilleure équipe. »

À noter que le retour de Devin Booker devrait s’effectuer ce soir, à l’occasion du déplacement des Suns à Miami. Après une pige réussie dans le cinq majeur, Landry Shamet devrait donc retrouver son rôle habituel de joker offensif en sortie de banc. Tandis que Cam Payne va de son côté continuer encore quelques semaines de gérer la mène en tant que titulaire, avant de lui aussi retrouver le banc. Avec la même efficacité, dans l’idéal.

« Je veux continuer à jouer avec rythme, même quand Chris et ‘Book’ seront de retour. Sur le banc, on devra apporter la même intensité quand nos gars seront revenus » concluait-il ainsi.