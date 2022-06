Les Suns s’en sortent sur le fil à Orlando

Chris Paul et Devin Booker toujours absents, les Suns ont connu les pires difficultés pour se défaire du Magic puisqu’ils s’imposent 102-99, et ils peuvent remercier Mikal Bridges, auteur d’un contre décisif sur la dernière tentative à 3-points de Franz Wagner.

Avant cet ultime tir, on avait assisté à un match de séries avec les Suns qui frappent les premiers pour mener 14-2 grâce à Deandre Ayton. Puis le Magic, grâce à Wendell Carter Jr, répond par un 15-0. Le match s’équilibre et Orlando prend les commandes, sauf que Phoenix peut compter sur Cameron Payne et Landry Shamet pour faire la différence. La doublure de Chris Paul signe 10 points de suite, à cheval sur les deux mi-temps, et Phoenix prend le large (60-45).

Malgré un gros passage de Markelle Fultz, Phoenix maitrise son sujet et conserve une dizaine de points d’avance (78-68). Les remplaçants d’Orlando dominent les débats mais à chaque rapproché signé Terrence Ross ou Cole Anthony, Landry Shamet ou Jae Crowder sont là pour répondre (93-84). À l’entrée du « money time », le Magic signe un 9-0, et dans une salle enfin bruyante, Cole Anthony égalise (93-93). Il reste trois minutes à jouer.

Shamet met ses lancers, mais RJ Hampton lui répond, et Carter donne même l’avantage au Magic sur deux lancers (98-97). Moment choisi par Ayton pour faire la différence. Après une tentative à 3-points de Crowder, c’est lui qui met la claquette. Derrière, on le retrouve pour un petit floater après un drive de Payne (100-97). Il reste 12 secondes à jouer.

Après un échange de lancers entre Anthony et Payne, le Magic a la balle de l’égalisation. Sept secondes pour trouver un tir. Dans l’axe, Franz Wagner se pense seul à 3-points, mais Bridges le bâche, et Phoenix arrache la victoire (102-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse à 3-points d’Orlando. Difficile de gagner un match quand on shoote à 18% à 3-points. À l’image de ce dernier tir de Wagner, le Magic n’a pas forcément les meilleurs choix dans ses tirs extérieurs, et à l’arrivée, ça donne un 7 sur 39 de loin !

– Phoenix va mieux. Troisième victoire en quatre matches pour les leaders de la NBA. Beaucoup d’absents (Paul, Booker, Johnson) mais l’expérience fait la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Deandre Ayton. Un match plein et sérieux du pivot des Suns, et il y avait du répondant en face. On retiendra ses deux paniers importants dans le « money time » pour valider la victoire et un beau double-double : 21 points, 19 rebonds.

✅ La paire Payne-Shamet. C’est la paire Paul-Booker du pauvre. Les deux ont l’habitude de jouer ensemble en sortie de banc, et ils trouvent leurs automatismes comme titulaires. Payne apporte de la vitesse et de la folie, et on retiendra ses 10 points de suite pour creuser l’écart à la fin de la première mi-temps. Le second était le shooteur le plus fiable de la partie avec un beau 6 sur 10 à 3-points.

✅ Wendell Carter Jr. Après deux matches passés à soigner une grippette, l’intérieur du Magic a tenu tête à Ayton, et sa complicité avec Mo Bamba est intéressante. Ils apportent une assise à l’équipe.

⛔ Franz Wagner. À l’image de ce dernier shoot contré, Wagner a souffert face à Mikal Bridges. L’ailier des Suns l’a étouffé par son envergure et ses déplacements.

LA SUITE

Orlando (16-50) : back-to-back du côté de la Nouvelle Orléans.

Phoenix (52-13) : le choc de la semaine, mercredi, à Miami