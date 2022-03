Kevin Durant sur le retour de Ben Simmons à Philadelphie : « Personne ne va lui tenir la main »

Ben Simmons sera bien là. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Australien fera le court déplacement des Nets à Philadelphie, pour affronter les Sixers. Toujours gêné par son dos et pas encore prêt à reprendre le jeu en cinq-contre-cinq, il ne foulera toutefois pas son ancien parquet. Mais sa seule présence sur le banc de Brooklyn ne va évidemment pas passer inaperçue.

Steve Nash considère que sa venue s’impose tant pour être auprès de ses coéquipiers, que pour l’aider à « se défaire un peu de toute cette histoire avec Philly. Peut-être que ça ne disparaîtra jamais, mais la première fois, c’est toujours bien d’y faire face et de passer à autre chose. » Le coach des Nets ajoute : « Je ne pense pas qu’il soit assez naïf pour penser qu’il ne va pas se faire huer. J’espère qu’il va s’en nourrir. »

Nul doute que le public exigeant de Philadelphie saura accueillir comme il se doit son ancien meneur, qui avait réclamé son départ dès l’été dernier après les critiques, venant de Doc Rivers et Joel Embiid, dont il a fait l’objet pour ses (non) performances en playoffs.

« Ça ne va probablement pas être agréable »

« Ça ne va probablement pas être agréable », prédit Goran Dragic, en comparant ce retour au sien à Toronto. « Mais c’est comme ça. Nous sommes tous des athlètes professionnels. Au final, ce ne sont que des huées, donc il s’agit de jouer et de faire de son mieux. Tant que ce n’est rien de sérieux, qu’on ne me jette rien dessus, que c’est verbal, je m’en fiche. »

Le Slovène n’est pas le seul membre des Nets à avoir connu ce genre d’expérience. En 2017, dans un tout autre contexte sportif, Kevin Durant avait rejoué une première fois à Oklahoma City, quelques mois après son départ du Thunder pour rejoindre les Warriors.

Malgré cette expérience, « KD » n’a pas l’intention de dire quoi que ce soit à son coéquipier pour mieux appréhender ce moment. Ben Simmons ne lui a d’ailleurs rien demandé. « Il va devoir expérimenter ce moment par lui-même. Personne ne va lui tenir la main. Je suis sûr qu’il y aura des attaques, des mots qui peuvent vous toucher personnellement, mais les fans sont comme ça. Ils vont nous taper sur les nerfs et faire entendre leur voix », anticipe l’ailier.

« Il doit juste s’asseoir et supporter une bande de gens puérils, occupés à balancer des insultes parce qu’il ne voulait plus jouer pour eux »

Ce dernier en profite pour tacler l’attitude de certains spectateurs… « Certaines personnes n’aiment même pas le basket, leurs vies sont tellement merdiques qu’elles ne font que viser les autres. Il est donc facile de se défouler lors d’un match. Ben en a conscience, et je suis sûr que certaines choses peuvent être amusantes. On ne sait jamais. Avec le recul, on réalise que notre vie est incroyable, qu’on joue au basket pour vivre et qu’un peu de ‘trashtalking’ ne fait pas de mal. »

L’ailier y voit le jeu habituel entre les fans et les joueurs majeurs de cette ligue. « Tous les grands joueurs ont été traités des pires noms de l’histoire. Ce qui est bien, c’est que nous avons la chance de jouer et de faire taire les gens. C’est une dynamique amusante parce qu’au bout du compte, ils nous aiment vraiment. »

Malheureusement pour son coéquipier, il n’aura pas l’occasion d’envoyer un message sur le parquet à son ancien public. Pas cette fois-ci du moins car les deux équipes pourraient se retrouver pour une série de playoffs. À OKC en février 2017, Kevin Durant était reparti avec une large victoire avec les Warriors, après avoir inscrit 34 points.

« C’était bon » (de faire taire les fans), se souvient KD. « Mais Ben n’a pas cette opportunité en ce moment, il doit juste s’asseoir et supporter une bande de gens puérils, occupés à balancer des insultes parce qu’il ne voulait plus jouer pour eux. […] C’est le métier qu’on exerce. On gagne 40 millions de dollars par an, on peut accepter ces critiques pendant 48 minutes, pour quelques heures. Je suis sûr que Ben a cette approche. »

Surtout si ça permet ensuite de récupérer 19 millions de dollars…