Les Raptors surpris par les sifflets pour le retour de Goran Dragic

Nick Nurse l’a-t-il joué au bluff ? Avant la réception des Nets cette nuit, le coach des Raptors assurait ne pas savoir quel serait l’accueil réservé à Goran Dragic dont le passage à Toronto a laissé plus de traces en dehors que sur le terrain.

« Je ne sais pas s’il y aura beaucoup de réaction. Je dirais que s’il y en a une, elle ne sera peut-être pas géniale, mais je ne sais pas », bottait en touche le coach, précisant apprécier le Slovène, le joueur et la personne. « Donc il n’y a pas de quoi s’en faire selon moi. »

Nick Nurse a visiblement minoré l’impact du court passage du gaucher, envoyé à San Antonio avant d’atterrir à Brooklyn après seulement cinq matches joués avec les Raptors.

Dès son entrée en jeu, celui qui avait avoué que Toronto n’était pas « sa destination préférée » a été hué. Aux lancers-francs évidemment (seulement 2/5) mais également à chaque prise de balle.

« Ouais, je me suis planté sur cette question. Il faut que je me renseigne un peu sur ce qui se passe par ici. J’étais plus ou moins complètement à côté de la plaque sur ce coup-là », reconnaît le coach après la courte victoire de son équipe.

On rappelle que cette nuit, 19 000 spectateurs étaient présents au sein de la Scotiabank Arena qui, pour la première fois depuis la mi-décembre, a pu accueillir son public sans aucune limite de capacité d’accueil. « Ils se sont vraiment amusés à faire ça, pas vrai ? », poursuit Nick Nurse, à propos de ce public habitué par le passé à huer Vince Carter. « Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils n’ont pas levé le pied du match. »

De son côté, Pascal Siakam a été « surpris » par la réaction des fans locaux. « J’apprécie Goran donc je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne m’en plains pas, mais je ne m’attendais pas à ça. »

Malgré cet accueil particulier, Goran Dragic, qui ne s’est pas exprimé hier soir, a fini avec 10 points (4/8), 2 rebonds et 2 passes avec +15 au score lorsqu’il était en jeu. Après un « jumper » converti, il s’est tout de même permis de mettre un doigt sur sa bouche pour tenter de mettre fin aux sifflets.