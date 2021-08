Goran Dragic s’excuse pour ses propos sur les Raptors

« C’est le business » comme répètent souvent les joueurs NBA au lendemain d’un échange. Meneur du Heat depuis six ans, Goran Dragic a appris il y a 10 jours que ses dirigeants l’envoyaient à Toronto en échange de Kyle Lowry. Une décision qu’il a mal prise, expliquant à un média slovène que Toronto n’était pas « sa destination préférée » et qu’il avait « des ambitions plus élevées« .

Des propos qui ont choqué au Canada, et Dragic s’en est excusé.

« En gros, mon message à tous les fans de Toronto, est le suivant : Je voudrais m’excuser », a déclaré Dragic à Sportsnet. « Ce n’est pas sorti comme il fallait. Je sais qu’ils aiment leur équipe, et ils devraient en être fiers car c’est l’une des meilleures franchises de la NBA. Ils ont déjà gagné un championnat et pas moi, donc ce que j’ai dit, n’était vraiment pas approprié. »

Alors qu’on lui prête l’attention de demander un « buy-out » pour ensuite rejoindre les Mavericks où évolue son ami et compatriote Luka Doncic, Dragic assure qu’il est prêt à porter le maillot des Raptors.

« Je pense qu’il faut lui donner un peu de temps ici pour voir comment il s’intègre et s’il se plaît ici ou pas »

« Je me suis toujours comporté en professionnel. Vous pouvez demander à un tas de gens. Partout où j’ai joué, partout où je vais jouer, je me comporterai en professionnel et je ferai mon travail » assure le Slovène. « J’aime le basket, j’aime jouer et je vais me donner à 100 % où que je joue. Pour l’instant, je suis avec Toronto et c’est à ça que je dois principalement penser. »

Du côté des dirigeants, on compte sur lui, et on rappelle que l’effectif est de qualité, avec plusieurs éléments titrés en 2019.

« Je préférerais m’entretenir directement avec lui pour comprendre exactement ce qu’il voulait dire par là (mais) nous avons le sentiment que nous allons être compétitifs », a déclaré Bobby Webster, le GM des Raptors. « Nous avons un noyau de joueurs qui est là depuis un certain temps et qui a gagné au plus haut niveau aussi, donc je pense qu’il faut lui donner un peu de temps ici pour voir comment il s’intègre et s’il se plaît ici ou pas. C’est un professionnel qui a beaucoup d’expérience et il est évidemment en droit de vouloir tirer le meilleur parti des années qui lui restent à jouer. »