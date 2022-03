Ben Simmons va tenter de récupérer les 19 millions de dollars perdus en amendes à Philadelphie

Pourquoi Ben Simmons a-t-il prévu de se rendre à Philadelphie pour le match de jeudi soir, afin de rester sur le banc avec les Nets, alors qu’il n’est pas encore en état de jouer ? Peut-être pour continuer de créer des liens avec ses nouveaux camarades mais selon Philly Voice, il y a peut-être une raison beaucoup plus prosaïque.

En effet, le meneur australien a perdu entre 19 et 20 millions de dollars en amendes sur le début de saison, les Sixers le privant de son salaire parce qu’il refusait de rencontrer les psychologues du club, ou de transmettre les informations sur ses entretiens avec des psychologues indépendants, rendant impossible la mise en place d’un protocole de retour sur les parquets. Mais Ben Simmons et son camp devraient désormais déposer un recours.

L’idée pour Rich Paul, l’agent de Ben Simmons, est de montrer que l’état mental de son client ne lui permettait pas de jouer pour les Sixers, et qu’il n’a enfreint aucune règle de l’accord collectif. S’il parvient à en faire la démonstration, Philadelphie devrait alors verser à Ben Simmons les 19 millions de dollars retenus sur son salaire.

Ce n’est toutefois pas gagné, mais la rencontre de jeudi peut aider… si l’attitude des fans des Sixers est beaucoup trop hostile, voire violente. En cas de gros dérapages des supporters de Philadelphie envers leur ancien joueur, Rich Paul aurait alors une belle preuve que Ben Simmons avait finalement raison d’être inquiet de revenir au Wells Fargo Center. Selon Philly Voice, le club est d’ailleurs assez préoccupé quant à cette possibilité, et la sécurité va être largement renforcée. Officiellement parce qu’il s’agit d’un match de type « playoffs », officieusement pour éviter tout problème entre les fans et Ben Simmons, et ainsi ne pas nourrir son prochain recours.