Isaiah Thomas regrette de ne pas recevoir de coup de fil de Brad Stevens

« J’ai ouvert les bras pour essayer de revenir de tellement de façons… » Alors qu’il peine déjà à sécuriser sa place dans la grande ligue, Isaiah Thomas regrette de ne pas avoir eu une nouvelle opportunité avec les Celtics. L’équipe avec laquelle le double All-Star avait atteint son firmament en tournant à 29 points de moyenne en 2017.

« Et il ne s’agit même pas d’essayer de reprendre là où je me suis arrêté, j’ai dépassé ce moment », promet le meneur, aujourd’hui porteur du maillot des Hornets chez qui les Celtics se déplacent la nuit prochaine.

Le joueur de 33 ans assure qu’il ne s’agit plus d’être ce scoreur fou, l’option numéro 1 de l’attaque d’une équipe. Mais plutôt d’être une présence positive dans un vestiaire, quitte à jouer moins. Avoir un impact sur les plus jeunes que lui, sur le staff… « C’est plus important que de jouer 40 minutes par match et d’être titulaire. »

Prêt à se mettre en retrait

Le lutin, qui a connu sept franchises différentes depuis son transfert du Massachusetts, cherche à faire passer ce message auprès des autres franchises pour casser certaines idées reçues le concernant.

« Ça craint parce que c’est juste du bruit extérieur. Personne ne m’a jamais demandé ce que je pensais d’arriver dans une équipe et de ne pas jouer. Personne ne m’a demandé ça, directement. Que je joue ou non, je peux avoir un impact positif dans n’importe quelle franchise, chaque jour. C’est ce que je suis. C’est ce que j’ai toujours été. »

Mais visiblement, ses bonnes intentions n’ont pas suffi à convaincre les dirigeants des Celtics, alors qu’un contact entre les deux parties avait fait surface l’été dernier.

« J’ai senti qu’il y avait des moments où Brad (Stevens) pouvait passer un appel et me donner une opportunité, et ce n’est pas arrivé, donc c’est très frustrant en raison de la relation que nous avons, de l’amitié que nous avons pu avoir au fil des ans », regrette « IT », en citant son ancien coach ,devenu président de la franchise.