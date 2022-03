Les Warriors retrouvent enfin la victoire face aux Clippers

Sur cinq défaites de suite, et sept sur leurs dix dernières sorties, les Warriors avaient bien besoin d’une victoire pour se relancer, alors que Memphis leur a piqué leur place de deuxième dans la conférence Ouest. Avec la réception des Clippers, Golden State a réussi sa mission avec une victoire facile (112-97).

Si Klay Thompson (20 points) et Stephen Curry (15 points, 5 rebonds, 5 passes) ont sauvé les apparences statistiquement, ce sont bel et bien les seconds couteaux des Warriors qui ont fait l’essentiel du travail avec Jordan Poole (20 points) et Jonathan Kuminga (21 points) qui ont été très saignants.

Côté Clippers, ça fait une deuxième défaite de suite malgré les efforts de Nicolas Batum (17 points), meilleur scoreur de son équipe…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers explosent en deuxième quart. À 21 partout après le premier quart, on pouvait s’attendre à un duel intéressant entre ces deux équipes de haut de tableau dans la conférence Ouest. Mais il n’en fut rien ! Les Clippers ont complètement craqué en deuxième quart, tenus à 6/23 aux tirs quand les Warriors trouvaient enfin leur rythme offensif, portés par le feu follet Jordan Poole, auteur de 13 points dans la période.

– Des « Splash Bros » encore rouillés. Plus que leurs titulaires, c’est grâce à leur banc que les Warriors ont réussi à battre aussi facilement les Clippers hier soir. Andrew Wiggins (14 points, 11 rebonds) et Moses Moody (10 points) ont certes été solides pour la première unité mais ce sont surtout les contributions de Jordan Poole et de Jonathan Kuminga qui ont fait la différence avec leur énergie et leur détermination.

TOPS / FLOPS

✅ Jordan Poole. En retrait depuis le retour à l’action de Klay Thompson, Jordan Poole retrouve des couleurs en mars. Après son match à 32 points face à Denver, le scoreur en série est encore sorti de sa boîte hier soir avec 20 points (dont 13 dans le seul 2e quart), 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 30 minutes en sortie de banc. À 8/13 aux tirs dont 4/6 à 3-points, c’était une performance propre et efficace.

✅ Jonathan Kuminga. Si Jordan Poole a fait exploser les Clippers en deuxième quart, Jonathan Kuminga s’est occupé du service après vente en dernier quart, quand le match était déjà hors de portée de Los Angeles. Auteur de 14 de ses 21 points dans l’ultime période, il a encore fait valoir ses qualités athlétiques avec une belle collection de finitions au cercle. Depuis le mois de février, le rookie tourne tout de même à 14 points et 4 rebonds…

✅ Nicolas Batum. Son dernier gros match offensif remontait au 16 février dernier et, hier soir, Nicolas Batum a compilé 17 unités, 6 rebonds et 2 interceptions. Meilleur scoreur des Clippers, il a essayé de maintenir son équipe à flot mais il a été bien trop esseulé pour rivaliser avec les Warriors.

⛔ Les « Splash Bros ». À 3/15 à eux deux derrière l’arc, Stephen Curry et Klay Thompson n’étaient clairement pas dans un grand soir en adresse. Après avoir été laissés au repos pour le match de « rattrapage » face à Denver, ils étaient peut-être encore un peu rouillés mais leur adresse est problématique depuis quelque temps.

⛔ Reggie Jackson. Depuis son coup de chaud face aux Lakers, à 36 points, 9 passes et 8 rebonds, le meneur accuse un peu le coup. Il avait fini son match précédent à 4/18 aux tirs dont une bulle à 3-points (0/8). Et hier soir, le meneur des Clippers a touché le fond avec seulement 5 points marqués à 2/14.

JACKIE MOON A LA RESCOUSSE

Ça n’allait pas fort pour les Warriors, avec une série de cinq défaites de suite. C’est donc avec plaisir que les Dubs ont reçu le coup de main de Jackie Moon, alias Will Ferrell, lors de l’échauffement du match.

Que ce soit en allant contester un tir de Klay Thompson (qui, on se souvient, s’était déguisé en Jackie Moon pour Halloween il y a trois ans) en lui hurlant dessus, ou en faisant une passe (au pied) pour Stephen Curry, ou encore en réussissant un tir du milieu de terrain, avec la planche (« Je rentre ce genre de tirs en dormant »), Will Ferrell a détendu l’atmosphère. Exactement ce qu’il fallait aux Warriors pour retrouver la marche avant. « C’était génial, on avait besoin de cette énergie », dira Zaza Pachulia…

LA SUITE

Golden State (44-22) : retour à Denver pour un deuxième match en altitude dans la nuit de jeudi à vendredi.

LA Clippers (34-33) : réception des Wizards dans la nuit de mercredi à jeudi.