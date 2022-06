La KD 14 fête la Saint Valentin avec un mois de retard

Les soucis de production et d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19 ont complètement chamboulé les sorties des modèles estampillés « Saint-Valentin », qui étaient donc attendus, en vain, autour du 14 février.

Le cas de la KD14 « Valentine’s Day » est symptomatique des problèmes actuels puisque la paire ne dispose pas encore d’une date de sortie ! Seuls ces quelques clichés ont été dévoilés, sur lesquels on peut apercevoir une tige en gris et rose pâle, avec une virgule en rouge vif sur le strap. Les motifs sur la languette, le logo KD à droite, un ballon transpercé de la flèche de Cupidon, ressortent également en rouge.

Les motifs présents sur la semelle intérieure ajoutent une originalité de plus sur ce modèle reposant sur une semelle en blanc et bleu glacé. Plus d’infos à venir concernant la date de sortie de cette KD 14 « Valentine’s Day ».

(Via SneakerNews)

—

