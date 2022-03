Kyle Kuzma : « Soit on m’adore, soit on me déteste »

Transféré des Lakers aux Wizards l’été dernier pour attirer Russell Westbrook, Kyle Kuzma a franchi un cap cet saison, profitant notamment de la blessure de Bradley Beal. Considéré d’abord comme un Lieutenant, il prouve dans cette dernière partie de saison qu’il peut se comporter en leader et comme le joueur à tout faire.

« À de nombreuses occasions, j’ai fait référence à lui comme un couteau-suisse » explique Wes Unseld Jr. « Quoi qu’on ait besoin, il est capable de le faire. Il faut voir son éthique de travail, parce qu’il est toujours en train de réfléchir, d’essayer de se préparer, de préparer son équipe. Il y consacre d’innombrables heures, même au-delà des séances d’entraînement : avant, après, puis le soir. Ce n’est donc pas surprenant de le voir jouer à ce niveau, car il y consacre vraiment beaucoup de temps et d’efforts« .

« C’est génial d’être dans une situation où je peux simplement être moi-même »

Ça donne 17.2 points de moyenne, et pour le reste, il apporte 8.7 rebonds et 3.4 passes décisives par match. Ce sont ses meilleures moyennes en carrière.

« C’est un grand changement de braquet pour moi, un changement de décor » estime Kyle Kuzma. « J’ai fait tout ce que je pouvais pour être utile quand j’étais avec mon ancienne équipe, avec un changement de rôle chaque année pour le bien de l’équipe et en essayant de m’intégrer aux côtés de très grands joueurs. Mais ici, c’est très différent, parce que je n’ai pas nécessairement à le faire. Mon rôle a changé. Quand on pense aux 25 premiers matchs, j’avais un rôle différent de celui que j’ai maintenant : je marque plus et je fais plus de choses balle en main. C’est génial d’être dans une situation où je peux simplement être moi-même et faire ce que je fais, sans me rabaisser. »

Champion NBA avec les Lakers, Kyle Kuzma était un « role player » en Californie, et il doit désormais s’imposer comme un cadre. Le tout en restant lui-même, et il sait qu’il reste un joueur clivant. Excentrique en dehors du terrain, il n’hésite pas à répondre au trashtalking du public.

« Je crois que je suis une personne clivante » reconnaît Kyle Kuzma. « Soit on m’adore, soit on me déteste. Ce n’est soit que de l’amour, ou bien lorsqu’on joue à l’extérieur, il y a des gens qui deviennent fous comme on a pu le voir cette année. Je suis très incompris. »

Comme récemment lorsqu’il est arrivé à un match avec un pull aux manches qui traînaient quasiment par terre. Il s’est fait chambrer par les fans, et même LeBron James. Mais il est heureux d’être lui-même, et de montrer qu’un joueur peut faire autre chose que s’entraîner et jouer.

« Un fan pense que vous devez vivre à la salle, que vous devez mourir à la salle, que vous devez vous y réveiller… » regrette Kyle Kuzma. « Cela n’a aucun sens. J’ai une vie. (…) J’ai des amis, j’ai une famille, j’ai une compagne. J’apprécie des choses. J’ai 26 ans. Ma vie se résume au basket. Mais en même temps, tout ne tourne pas autour du basket. Au final, le fan est la partie la plus importante de tout cela. Sans fans, il n’y a pas de NBA. (…) Mais en même temps, il faut aussi savoir que nous sommes humains, aussi, et je peux avoir cet équilibre. »