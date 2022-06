Steve Kerr pense que Nikola Jokic mérite un deuxième trophée de MVP

Élu MVP en 2019, Giannis Antetokounmpo avait fait encore mieux sur le plan statistique en 2020, ce qui lui avait permis de faire le doublé. Sans oublier en plus que Milwaukee dominait toujours la saison régulière.

Pour Nikola Jokic, la situation est plus compliquée car les Nuggets sont amputés de deux titulaires, Jamal Murray et Michael Porter Jr, et, forcément, ils gagnent moins de matches que la saison passée (60% de victoires contre 65%). Pourtant, sur un plan individuel, le MVP 2021 est en revanche toujours aussi fort, peut-être même plus.

« Quand on marque 124 points, qu’on shoote à 51% et qu’on inscrit 17 tirs à 3-points, on gagne généralement, mais on a joué contre le MVP en titre, qui devrait le gagner à nouveau », estime Steve Kerr . « Je n’ai pas de vote à donner pour le MVP, mais Jokic est un joueur hallucinant. Il a été incroyable dans ce match. »

Les Warriors ont en effet vu le Serbe compiler un nouveau triple-double, avec 32 points, 15 rebonds et 13 passes. C’est son quatrième en cinq matches, son 18e de la saison et le 75e de sa carrière, déjà, à seulement 27 ans et après 511 matches. Seul Oscar Robertson a été plus rapide (182 rencontres) pour atteindre cette barre.

La saison passée, Nikola Jokic compilait 26.4 points, 10.8 rebonds et 8.3 passes par match. Cette saison ? 25.9 points, 13.8 rebonds et 8.1 passes de moyenne. Il garde donc son niveau aux points et passes, malgré les absences autour de lui, et fait encore plus fort aux rebonds.

« Il rend ses coéquipiers meilleurs », poursuit le coach des Warriors. « Avec lui, c’est tellement difficile de défendre car, peu importe ce qu’on peut lui opposer, il a les armes pour contrer ça. Tout a l’air facile avec lui, il joue avec un tel rythme. Notre défense était déjà en difficulté, donc c’est très dur de l’affronter. »