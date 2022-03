Toujours incapables de battre les « gros », Billy Donovan et les Bulls ne veulent pas paniquer

Le constat est toujours le même à Chicago. Les semaines passent et les Bulls peinent toujours à gagner face aux grosses équipes. La défaite contre les Sixers lundi soir est la quatrième contre Philadelphie cette saison.

Ce bilan peu glorieux s’ajoute à ceux, tout aussi mauvais, contre Miami (0-3) et Milwaukee (0-2). Résultat des comptes face aux trois meilleures équipes de l’Est : 0 victoire, 9 défaites !

« Je dois faire mieux », annonce Billy Donovan à NBC Sports. « Je dois trouver une manière d’aider mes joueurs, je suis dans cette situation avec eux. Si je suis frustré, énervé ou déçu, ça n’aide pas pour faire face. Je dois regarder les vidéos des matches pendant le vol (vers Detroit, où Chicago joue mercredi) et trouver une façon de régler les problèmes. Dans ces moments, il faut affronter la vérité. »

Quelle sont les solutions pour le coach de Chicago, avec une équipe touchée par les blessures ?

« Quand on a des joueurs absents comme Lonzo Ball et Alex Caruso, et que Nikola Vucevic n’est pas là non plus, je dois trouver une solution avec le banc pour aider DeMar DeRozan et Zach LaVine. Comment puis-je aider ce groupe ? Comment puis-je générer des shoots ou faire des changements de défense ? Plus on va essayer de régler nos problèmes ensemble, meilleur on sera » explique ainsi Billy Donovan, dans un discours un peu flou.

« On est un peu dans le dur, on doit se ressaisir, mais ce n’est pas la fin du monde »

Chicago est sur cinq défaites de suite et ne bat toujours pas les favoris. Les playoffs commencent dans moins de six semaines. N’est-ce donc pas le moment de tirer la sonnette d’alarme ?

« Personne ne panique. Avec les Cavaliers, on avait écrasé 4-0 les Hawks en playoffs 2015, qui avaient quatre All-Stars et gagné 60 matches », rappelle sur le site des Bulls Tristan Thompson. « On a un Big Three, des All-Stars », insiste l’intérieur champion en 2016. « C’est vous, les médias, qui jouaient cette petite musique de bilan négatif contre les grosses équipes. Nous, on pense simplement à s’améliorer jour après jour. »

Zach LaVine, lui aussi, veut rester serein, même s’il est conscient que la situation demande une réaction rapide, afin d’éviter d’arriver en playoffs sur une mauvaise dynamique et avec un possible complexe face aux Bucks, Sixers ou au Heat.

« Tout le monde devrait être piqué », explique l’arrière. « On doit aussi comprendre qu’il faut bosser. On est une équipe, on ne peut pas pointer du doigt les uns ou les autres. Chacun doit se regarder dans la glace pour faire mieux. Je prends DeMar DeRozan et moi avant n’importe qui. J’y crois fermement même si ça ne compte pas si on ne gagne pas les matches. On est un peu dans le dur, on doit se ressaisir, mais ce n’est pas la fin du monde. Personne ne doit baisser la tête, on doit continuer de s’amuser. »