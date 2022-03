C’est toujours aussi chaud entre Rudy Gobert et Luka Doncic

« Je pense qu’il y a faute sur moi à deux reprises, mais je connais l’arbitre. Il n’allait pas siffler la faute. Mais je pense qu’il y avait faute sur moi, et c’est tout ».

Luka Doncic avait quitté Salt Lake City particulièrement frustré il y a dix jours, après s’être mangé une bonne bâche de la part de Rudy Gobert dans les derniers instants de la partie qui avait scellé la victoire du Jazz (114-109).

Pour couronner le tout, le Slovène avait été chahuté par le public. Autant dire que le meneur des Mavs avait sans doute coché la date de ces retrouvailles à domicile et s’est montré à la hauteur du rendez-vous cette nuit alors que les deux équipes sont désormais au coude à coude au classement.

Provocations et interceptions

Après plusieurs passes d’arme entre les deux joueurs, Luka Doncic a d’abord essayé de provoquer la deuxième faute technique de Rudy Gobert sur un contact involontaire en demandant à ce que la faute soit revue, permettant aux arbitres de constater qu’il s’agissait d’un geste involontaire et non dangereux du Français

« C’était un match important. Ils ne sont pas loin devant nous, ces matchs vont toujours être houleux. J’ai pensé qu’il était devenu fou, et puis j’ai vu en fait que ce n’était rien. On en riait tous sur le banc », a reconnu le Slovène qui n’avait vraiment pas besoin de cette petit coup de malice tant il a été extraordinaire ballon en main.

Le meneur s’est notamment distingué par sa défense en provoquant une perte de balle après une interception cette fois revue et validée par les arbitres. Dans la foulée, Spencer Dinwiddie a collé un 3-points déjà décisif. Quelques instants plus tard, c’est grâce à une nouvelle interception sur Donovan Mitchell suivie d’un alley-oop pour Dorian Finney-Smith que Luka Doncic a contribué à faire basculer la rencontre en faveur des Mavs. « Je crois que c’est le secteur où j’ai le plus progressé cette saison », a-t-il ajouté après avoir félicité l’effort collectif global de son équipe en défense.

La quatrième place en ligne de mire

Mais son plus beau coup d’éclat restera sans nul doute son 3-points inscrit face à Rudy Gobert pour mettre un point d’exclamation à sa prestation XXL et guider Dallas vers la victoire. Celle-ci permet par ailleurs de continuer à viser la quatrième place, un défi que Luka Doncic prend également à cœur.

« Pour nous, l’avantage du terrain est quelque chose de très important. On ne l’a jamais eu encore depuis que je suis là, donc on va clairement essayer d’aller le chercher, c’est clair », a-t-il répondu.

Ironie de l’histoire, après Luka Doncic lors du dernier match, c’est Rudy Gobert qui a cette fois dû maîtriser ses nerfs après avoir expérimenté l’ambiance hostile de l’American Airlines Center, lui qui n’a pas vraiment apprécié les provocations de Luka Doncic.

« Il m’a dit quelque chose à l’oreille et a essayé de me chauffer pour que je m’énerve. Mais je savais ce qu’il essayait de faire », a-t-il déclaré, déplorant également l’attitude des joueurs du banc texan. « Je dois garder mon calme parce que l’équipe a besoin de moi dans le match. D’un autre côté, quand vous avez des gars qui sont sur le banc et qui ne jouent pas, qui ne font que parler et qui n’arrêtent pas et que les arbitres n’entendent pas et ne font rien, je me dis : « Est-ce que ça vaut le coup d’être suspendu ? » Mais on ne devrait pas avoir à se poser la question ».

Des déclarations qui confirment toute l’importance de l’avantage du terrain dans une série de playoffs.