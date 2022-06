Le MVP de la nuit | Joel Embiid, l’invinciBulls

On avait laissé un Joel Embiid emprunté à Miami lors de la dernière sortie des Sixers. Orphelin de son nouveau lieutenant James Harden, le Camerounais avait beaucoup souffert face à la défense du Heat.

Pour un nouveau choc face à Chicago cette nuit, le pivot de Philly n’a pas manqué l’occasion de se racheter. Le retour de James Harden (16 points, 14 passes) a redynamisé l’attaque de Doc Rivers et Joel Embiid a régalé la galerie avec 43 points, à 15/27 au tir, 14 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 36 minutes.

Invaincu en 11 matches face aux Bulls dans sa carrière, le Camerounais s’est distingué par sa capacité à contribuer sur le jeu de transition en début de match, pour ramener les siens dans le coup après une entame difficile.

« Il a simplement trouvé son rythme. Il n’a rien forcé. On l’a trouvé à ses spots et Joel est très difficile à défendre en un-contre-un. Il est en forme, il court sur le terrain et il arrive à dominer ses adversaires directs », a déclaré Doc Rivers après la rencontre.

Dominant et « clutch »

Joel Embiid a ensuite enfoncé le clou dans le troisième quart-temps en scorant 19 points pour asseoir sa domination et placer Philadelphie dans les meilleures dispositions. Privé en plus de Nikola Vucevic, Chicago n’a jamais été en mesure de l’arrêter.

« Les deux derniers matchs, j’avais mal débuté, et là j’ai voulu être plus agressif, et rester plus dans la raquette », a-t-il souligné. « Dans le troisième quart-temps ils se sont retrouvés en difficulté en se mettant rapidement dans le bonus, donc j’ai juste voulu être agressif et ça a bien marché ».

Le pivot a ponctué son match de deux actions qui ont quasiment scellé le sort des Bulls à l’entrée du « money-time » (101-90). D’abord lorsqu’il a enfoncé Tristan Thompson pour claquer un gros dunk puis sur un tir à mi-distance qui a porté la marque à 105-91.

Aussi bien physiquement que mentalement, Joel Embiid s’annonce en grande forme à l’heure d’aborder le sprint final, avec un unique objectif en tête : rafler le titre.

« À ce moment de la saison, personne ne se sent vraiment bien. C’est mental, la façon dont tu continues à avancer, à pousser. On a beaucoup joué ces derniers temps mais je suis aussi content qu’on puisse avoir deux jours entre deux matchs pour pouvoir retourner à la salle et revenir le joueur dominant que j’étais. Les derniers matchs, je n’étais pas moi-même. Ce soir, c’était le renouveau. Je dois revenir au niveau que j’avais avant », a-t-il ajouté. « Je me sens bien, bien dans mon corps. Je me suis tordu la cheville plusieurs fois, je dois continuer à me soigner et à me renforcer chaque jour. Mais à ce point il s’agit vraiment de commencer à se projeter sur les playoffs, et s’assurer que je sois en forme. Notre objectif est de gagner un titre, donc si je ne me sens pas bien, je prendrais quelques matchs de repos. Cette saison, c’est peut-être la saison où je vais jouer le plus de matchs dans ma carrière. Ça se passe bien jusqu’à présent. Je dois conserver la même routine ».