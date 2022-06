Kevin Durant dépasse les 25 000 points en carrière

Éclipsé par Jayson Tatum et ses 54 points dans la victoire des Celtics, Kevin Durant a tout même réussi une grosse prestation à Boston dimanche soir. Ses 37 points à 12/21 aux shoots lui permettent de franchir la barre des 25 000 points inscrits en carrière.

L’ailier de Brooklyn avait besoin de 33 unités pour cela, et le voilà désormais à 25 004 points. Il n’est que le 23e joueur de l’histoire de la NBA, le troisième encore en activité avec LeBron James et Carmelo Anthony, à atteindre une telle altitude.

« C’est plutôt cool », confie le MVP 2014 à ESPN. « Après, honnêtement, je devrais être à 30 000 points. Mais c’est cool d’atteindre cette barrière et de faire partie des plus grands. Je dois continuer et voir où je vais finir. »

« On se souviendra de lui comme d’une légende de notre sport »

L’ancienne star du Thunder et des Warriors fait évidemment référence à sa saison blanche en 2019/20, suite à sa rupture du tendon d’Achille en Finals 2019, puis à ses blessures la saison passée et encore cette année. Kevin Durant a ainsi manqué autour de 150 rencontres depuis 2019. Avec sa moyenne en carrière (27.1 points) et sans tout ce temps passé à l’infirmerie, il serait en effet très proche des 30 000 points marqués.

« Il est incroyable », déclare Steve Nash. « Je pourrais rester assis là et parler de Kevin Durant pendant une heure. Je pourrais évoquer ses qualités, ses sacrifices, sa résilience, sa passion pour ce sport. Bien sûr qu’il est doué, c’est évident, mais il travaille pour se perfectionner et affiner ses dons encore et encore. Il est revenu de grosses blessures et il reste à son meilleur niveau. »

Le quadruple meilleur marqueur de la ligue est le septième joueur le plus rapide à atteindre ce chiffre. Il ne lui a fallu que 922 matches et seules des légendes font mieux que lui : Wilt Chamberlain (691 rencontres), Michael Jordan (782), Kareem Abdul-Jabbar (889), LeBron James (915), Oscar Robertson (917) et Jerry West (920).

« Avec 25 000 points, tu es un savant, un artiste. C’est ce que je lui ai dit dans le vestiaire », raconte son coéquipier Kyrie Irving. « Il fait l’histoire et on se souviendra de lui comme d’une légende de notre sport. Il fait ça depuis qu’il a 19 ans et j’ai une immense admiration pour lui, mon meilleur ami. Avec lui, ça a l’air facile. Il peut bien manquer six semaines, il revient et c’est comme s’il n’avait jamais manqué de matches. »

S’il n’est plus blessé d’ici la fin de saison régulière, Kevin Durant pourrait gagner deux places au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Il pourrait dépasser le 22e, Jerry West et ses 25 192 points, puis Reggie Miller, 21e scoreur de l’histoire, resté à 25 279 unités.