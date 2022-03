Les Hornets soulagés d’avoir su finir face aux Spurs

En grande forme dans ce match, Keldon Johnson (33 points) était l’homme à surveiller dans ce « money time ». À 20 secondes de la fin, il a tenté de se débarrasser de la pression de Mason Plumlee pour envoyer derrière l’arc et ramener son équipe à un point. Mais le joueur des Spurs a manqué la cible.

Cody Martin, qui venait de convertir deux lancers, a arraché le rebond défensif avant de confirmer les deux possessions d’avance des Hornets avec deux passages supplémentaires sur la ligne. Pour assurer la victoire.

« Cody a pris un énorme rebond sur la fin pour sceller ce match, mais on a eu quelques ratés », note James Borrego, en référence notamment à une possession, à deux minutes de la fin, où les Spurs ont capté… trois rebonds offensifs (dont deux pour Joshua Primo) avant de marquer.

Le coach des Hornets a conscience que ce genre d’erreur « aurait encore une fois pu coûter cher ». Son équipe n’est en effet pas un modèle lorsqu’il s’agit de faire la différence dans une fin de match disputée. Charlotte n’a remporté que cinq de ses treize rencontres terminées sur un écart inférieur à trois points.

Cette nuit, malgré ces rebonds offensifs concédés, les Hornets ont assuré entre la faute intelligemment obtenue par LaMelo Ball à une minute de la fin puis, à la sortie d’un temps-mort, la belle passe en « backdoor » de P.J. Washington vers Cody Martin pour provoquer une nouvelle faute.

« L’exécution après le temps-mort a été bonne, une superbe passe de PJ vers Cody. Je trouve qu’on a fait les bons efforts ce soir. On est restés dedans, le match était très serré mais on a trouvé le moyen de conclure », salue le coach, dont les joueurs ont signé un parfait 10/10 sur la ligne des lancers dans les dernières minutes.

Cette victoire arrachée soulage d’autant plus que les Hornets ont tout de même perdu trois matches en prolongation depuis la mi-février.

« On prend n’importe quelle victoire », affiche Terry Rozier, meilleur marqueur de l’équipe cette nuit (31 points). « On s’en fiche. C’est l’objectif principal à atteindre au final. Peu importe ce qu’il faut. On a certainement eu des ratés tout au long du match en ce qui concerne les rebonds. (San Antonio) est une équipe bien entraînée. Ce n’est pas parce qu’ils sont restés au contact tout le long qu’on fait un mauvais match. Ces gars-là sont aussi des professionnels, mais je suis content qu’on ait trouvé le moyen de conclure. »