Stats & Highlights | Les Wolves ont encore faim, les Spurs sont dans le dur

L’histoire se fait attendre pour Gregg Popovich. Le coach des Spurs n’est plus qu’à une victoire d’égaler le record de succès en saison régulière de Don Nelson. Sauf que, match après match, San Antonio bute. La défaite contre Charlotte est la quatrième de suite.

Les Wolves n’ont pas ce problème puisqu’ils profitent de leur calendrier clément depuis deux matches pour surfer sur une bonne dynamique. En battant Portland, ils sont désormais sur quatre succès d’affilée.

Charlotte – San Antonio : 123-117

Sauf un court moment en deuxième quart-temps, où Charlotte avait pris les commandes, les deux équipes ont été collées l’une à l’autre toute la partie. En première période, c’est Keldon Johnson qui porte les Spurs, avec un premier quart-temps parfait à 17 points et 7/7 au shoot, puis avec six points en deuxième.

Mais même avec 23 points de l’ailier, San Antonio ne fait pas le break avant la pause. Terry Rozier (31 points) et LaMelo Ball (24 unités), une grosse intensité en fin de match et des lancers-francs dans le « money time » font la différence pour Charlotte. Deuxième victoire de suite pour les joueurs de James Borrego.

Hornets / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 37 6/13 3/9 0/0 1 4 5 1 3 2 3 2 +9 15 15 M. Bridges 36 3/12 1/6 3/4 1 5 6 6 3 0 1 0 0 10 11 M. Plumlee 24 2/3 0/0 0/0 2 11 13 3 3 1 0 1 -4 4 21 L. Ball 29 7/16 4/9 6/6 1 7 8 7 2 0 4 1 +7 24 27 T. Rozier 35 10/18 6/8 5/5 2 3 5 6 1 1 1 0 +2 31 34 J. Thor 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +6 0 2 C. Martin 31 4/7 0/2 4/4 1 3 4 3 2 1 0 0 -1 12 17 M. Harrell 17 7/10 0/0 1/4 3 3 6 2 0 0 0 0 +7 15 17 K. Oubre Jr. 25 3/12 2/8 4/6 0 1 1 1 2 3 0 1 +4 12 7 Total 42/91 16/42 23/29 11 39 50 29 16 8 9 5 123 Spurs / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 23 2/7 1/5 3/3 1 3 4 1 2 1 0 0 +5 8 9 K. Johnson 37 14/24 4/10 1/2 3 5 8 2 2 0 2 0 +1 33 30 J. Poeltl 30 4/8 0/0 3/5 1 4 5 3 3 1 3 2 -3 11 13 D. Murray 35 9/21 0/3 7/8 1 8 9 10 3 3 2 0 -5 25 32 D. Vassell 29 6/13 2/6 0/0 1 3 4 0 0 0 2 2 -3 14 11 Z. Collins 18 2/3 1/1 0/0 2 8 10 2 4 1 1 2 -3 5 18 K. Bates-Diop 5 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4 0 0 T. Jones 20 2/5 0/1 2/2 0 4 4 7 1 0 0 0 -5 6 14 L. Walker IV 18 2/8 1/4 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -4 5 0 J. Primo 25 4/7 2/5 0/0 4 2 6 2 2 0 0 0 -9 10 15 Total 45/98 11/37 16/20 13 38 51 28 18 7 10 6 117

Minnesota – Portland : 135-121

Face à une équipe diminuée, avec seulement huit joueurs sur la feuille, les Wolves ont mis de longues minutes à l’emporter. La faute notamment à un Anfernee Simons à 38 points et à un Brandon Williams à 21 unités.

En dernier quart-temps, Minnesota prend dix points d’avance, mais les Blazers enchaînent trois paniers primés pour revenir à une possession. Quelques instants plus tard, Portland est toujours accroché et Jaylen Nowell, puis Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell passent un 11-0 fatal. Le second termine avec 36 points et 15 rebonds, le troisième avec 14 unités et 15 passes.