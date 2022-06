Vainqueur du Magic, Memphis grimpe à la 2e place !

En back-to-back, le Magic a tenu un quart-temps avant de craquer face au basket agressif et enthousiaste des Grizzlies. Sous l’impulsion de Ja Morant et de Desmond Bane, Memphis s’impose 124-96 et ce succès lui permet de passer devant les Warriors au classement.

Après un premier quart-temps équilibré, les Grizzlies avaient fait le break grâce à 11-0. De retour sur le terrain, les titulaires se lâchent pour donner 10 points d’avance (39-29). Les 3-points pleuvent de partout, et Ziaire Williams enfonce le clou avec un alley-oop, bien servi par Ja Morant, puis sur un 3-points. À deux minutes de la pause, l’écart atteint déjà les 20 points (60-40) !

Au retour des vestiaires, le festival continue et Desmond Bane, enfin adroit, plante un 3-points sur transition pour donner 29 points d’avance (78-49). Cole Anthony a beau être dans un grand soir, il est bien esseulé, et les Grizzlies se contentent de gérer leur avance d’une vingtaine de points jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le public répond présent. Il se passe quelque chose à Memphis. Pour preuve, les Grizzlies ont joué à guichets fermés face à la plus mauvaise équipe de la conférence Est. Il existe une vraie communion entre le public et cette jeune équipe.

– Le barrage à 3-points. Avec un 3/3 à 3-points dans les cinq premières minutes, Ja Morant a donné le ton au match, et Desmond Bane et Kyle Anderson l’ont rapidement imité. À la pause, les Grizzlies en étaient déjà à 11 sur 20 derrière l’arc, avant de se calmer en deuxième mi-temps.

– Un. Comme le nombre de rebonds offensifs du Magic. On ne trouvera pas meilleure stat pour illustrer le manque d’agressivité d’Orlando, fatigué par sa belle victoire de la veille face aux Raptors.

TOPS/FLOPS

✅Desmond Bane. Dans le dur depuis le All-Star Game, l’arrière des Grizzlies s’est réveillé cette nuit avec 24 points à 10 sur 15 aux tirs. Ses coéquipiers l’ont beaucoup cherché pour le mettre en confiance, et après un simple lay-up en deuxième mi-temps, ils l’ont tous entouré pour partager sa joie d’avoir retrouvé de l’adresse.

✅Le banc des Grizzlies. Taylor Jenkins peut compter sur 9, 10 joueurs interchangeables, et l’apport de Kyle Anderson, De’Anthony Melton et de Tyus Jones est énorme. C’est sous leur impulsion que l’équipe creuse l’écart en deuxième quart-temps, et ils se trouvent les yeux fermés sur transition.

✅Cole Anthony. Même s’il y a du déchet, c’est le seul qui a montré quelque chose en deuxième mi-temps. C’est aussi le seul à pouvoir rivaliser avec le rythme imposé par les Grizzlies. Le Magic aime courir, mais en back-to-back, les jambes n’étaient plus là.

⛔RJ Hampton. Comme Chuma Okeke, RJ Hampton est passé à côté de son match, et il a terriblement souffert face à Ja Morant puis Tyus Jones. En l’absence de Jalen Suggs, il avait la possibilité de se montrer, mais il n’a jamais réussi à se positionner aux côtés de Cole Anthony.

LA SUITE

Memphis (44-21) : back-to-back avec un déplacement dimanche à Houston.

Orlando (16-49) : du costaud avec la réception mardi des Suns.