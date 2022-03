Trae Young avait une revanche à prendre face aux Bulls

Encore quelques minutes avant cette rencontre face aux Bulls, Trae Young ne savait pas s’il allait pouvoir jouer. Il n’avait pas participé au shootaround jeudi matin, préférant passer du temps à traiter sa cheville gauche. Puis, avant la partie, le meneur de jeu des Hawks n’avait fait que la moitié de sa routine.

Finalement, un peu moins d’une heure avant l’entre-deux, il a reçu le feu vert, après avoir exceptionnellement « strappé » ses articulations, en plus de ses chevillères constamment portées, soir après soir.

Il faut dire qu’il ne voulait pas manquer ce duel face à Chicago. Il avait un compte à régler avec Ayo Dosunmu, sa bête noire, puisqu’il tournait seulement à 23 points de moyenne à 33% de réussite au shoot et 16% à 3-pts face aux joueurs de l’Illinois, après trois matches, cette saison.

« J’avais une revanche à prendre face aux Bulls », explique-t-il à The Athletic. « Ayo a fait un gros match défensif contre nous. La semaine passée, j’avais des shoots ouverts, que j’aurais dû mettre. Cette défaite était pour moi. Je devais cette victoire pour mon équipe. »

Un shoot primé symbolique et décisif face à Dosunmu

En inscrivant 16 points à 6/6 au shoot dans le dernier quart-temps, Trae Young a rempli sa mission. Dans les 75 dernières secondes de la partie, il a enfoncé le clou avec deux tirs primés de suite, dont le premier fut marqué sur la tête d’Ayo Dosunmu.

On a même pu lire sur ses lèvres « il ne peut pas défendre sur moi » (« He can’t guard me » en V.O.) après ce tir. Vrai ou faux ? « Certaines personnes peuvent lire sur les lèvres, d’autres non », semble confirmer le taquin All-Star, sourire aux lèvres justement.

Trae Young a terminé le match avec une grosse prestation, une ses plus abouties de la saison : 39 points à 11/18 au shoot, 7/9 à 3-pts, et 13 passes décisives. La revanche était donc totale pour la star d’Atlanta.

« Il y a quelques jours, il a inscrit 14 points face à nous, donc on savait qu’il serait très agressif », souligne Tristan Thompson. « Il a tourné à 36 points de moyenne les deux matches après. Comme tous les joueurs, dès qu’on sort d’un mauvais match contre une équipe qu’on retrouve quelques jours après, on va être agressif. Il a été bon, tel un Stephen Curry qui danse avec la balle et vous endort avec ses dribbles entre les jambes. »

Même constat chez DeMar DeRozan. « C’est un grand joueur, une des stars de la ligue. Il met des gros shoots. On a tout essayé pour lui rendre la vie difficile. C’était sa soirée. »