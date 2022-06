C.J. McCollum est désormais en première ligne

Les débuts ont été poussifs, mais depuis trois matches, les Pelicans version C.J. McCollum brillent. Ils restent sur trois victoires d’affilée avec 121 points marqués de moyenne. La première face aux Suns et les deux suivantes avec des gifles infligées aux Lakers et aux Kings.

Avec l’ancien des Blazers, New Orleans est désormais une des meilleures attaques de la ligue. CJ McCollum a pris les choses en main, ce qu’il ne faisait pas à Portland. « Je suis le premier porteur de balle désormais, alors qu’avant, c’était Damian Lillard », rappelle-t-il au Times-Picayune.

L’arrière tourne à 26.6 points à 51% de réussite au shoot et 6 passes de moyenne depuis son arrivée en Louisiane. Il attire les défenses avec ses qualités offensives et offre une solution de grande qualité pour seconder Brandon Ingram, orphelin de Zion Williamson cette saison.

« C’est un tel scoreur, un joueur si intelligent », se réjouit son nouvel entraîneur, Willie Green. « Il sait trouver ses positions et marquer. Il a fait ça toute sa carrière. On a mis quelques matches à trouver le rythme, mais ça paye. De plus, ce qu’on néglige parfois, c’est sa capacité à faire jouer ses coéquipiers. Lui et Ingram sont excellents pour impliquer les autres joueurs. »

Outre l’ailier, qui a facilité l’intégration de la recrue en parlant avec lui et en le laissant briller au début, Jonas Valanciunas est peut-être celui qui profite le plus de l’arrivée de McCollum. L’arrière a jusqu’alors délivré 48 passes décisives avec les Pelicans, dont 15 ont été envoyées en direction du pivot. La connexion entre les deux joueurs est déjà très intéressante.

« C’est un superbe joueur balle en mains », explique en effet le Lituanien, qui tourne à 17.5 points par match à 60% de réussite au shoot depuis le transfert. « Il a un fort premier pas, il peut éliminer un défenseur avec son dribble. Avec un écran, il peut aller au cercle. C’est facile de jouer comme ça. On lui fait un bon écran et on est alors ouvert. Meilleur est l’écran, plus on a de l’espace. »