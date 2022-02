Brandon Ingram et C.J. McCollum s’apprivoisent

Privés de Chris Paul, les Suns ont perdu face aux Pelicans, notamment car le duo Brandon Ingram – C.J. McCollum a été très efficace. Le premier a inscrit 28 points à 9/17 au shoot, le second 32 points à 11/18 au shoot.

Les deux stars de New Orleans ont donc collé 60 points à 57% de réussite au shoot aux finalistes 2021. Cette belle victoire était surtout le fruit d’un moment passé ensemble la veille.

« C’était réconfortant pour moi et C.J. de parler, et pour moi d’en savoir un peu plus sur son état d’esprit sur certaines choses, et sur son approche », raconte Brandon Ingram à The Athletic. « Ce que j’ai appris de ce dîner, c’est qu’il est réceptif à l’information. Ainsi, j’ai eu davantage confiance contre les Suns, après ce que j’avais entendu la veille. »

Willie Green a parlé d’un moment « extrêmement important » pour les deux joueurs. « Face aux Suns, ils ont été spectaculaires et ont joué l’un pour l’autre. Ils peuvent toujours jouer le pick-and-roll ou en isolation, mais j’ai aimé le fait de les voir jouer ensemble. »

« Il faut s’entendre avec quelques coéquipiers hors des terrains pour s’entendre avec eux sur le terrain »

Il faut dire que l’ancien de Portland est en très grande forme depuis son arrivée en Louisiane.

Après un premier match timide (15 points), il est à 31.8 points de moyenne sur les cinq dernières rencontres, à 57% de réussite au shoot et 47% à 3-pts ! Pour aider son nouveau coéquipier à entrer dans le moule, Brandon Ingram avait, de son côté, baissé de pied (15.5 points par match avant cette partie à Phoenix).

« Même si je traverse une des meilleures séries de ma carrière, je m’améliore encore », assure CJ McCollum. « Le rôle que je joue ici est différent de celui que j’avais dans le passé. Je suis efficace. Je reste un joueur agressif qui trouve ses shoots. Peu importe le maillot que je porte, je sais marquer. »

Ce résultat positif contre les Suns fut non seulement une réussite pour les Pelicans, mais aussi pour ce duo naissant donc, qui a réussi son meilleur match dans l’Arizona. Prometteur pour l’avenir.

« Quand on a une bonne relation avec quelqu’un en dehors des terrains, c’est plus facile pour communiquer avec lui sur le parquet », explique l’arrière. « C’est plus facile pour compter les uns sur les autres. Ensuite, on construit une alchimie. Il faut s’entendre avec quelques coéquipiers hors des terrains pour s’entendre avec eux sur le terrain. On se rapproche de ça en ce moment. »

En espérant que Zion Williamson intègre à terme cette philosophie…