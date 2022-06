Après avoir dévoilé une version estampillée Nike de toutes parts, la Nike Air More Uptempo est de retour avec une nouvelle version plutôt originale, baptisée « Metallic Teal ». Avec un coloris composé principalement de blanc pour habiller la tige et la semelle entourant l’unité Air Max, le lettrage « AIR » en gris et des touches de bleu ciel sur les logos « Swoosh » et le haut de la languette.

La particularité de cette nouvelle version réside également dans la présence d’un anneau métallique entourant une virgule au niveau du milieu des lacets.

Plus d’infos à venir quant à une date de sortie et un prix pour cette Nike Air More Uptempo « Metallic Teal ».

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 3 « UNO » hommage au jeu préféré de Giannis et qui fête ses 50 ans cette année. Livraison et retour offerts.