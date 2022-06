Stats & Highlights | Les Pelicans confirment, les Nuggets se font surprendre

Les Nuggets restaient sur six victoires de suite. C’est terminé après une soirée compliquée contre Oklahoma City. Les Pacers aussi ont eu un match difficile, mais grâce à Malcolm Brogdon, ils ont réussi à renverser la vapeur.

Enfin, les Pelicans ont encore battu sévèrement une équipe californienne. Après les Lakers, ce sont les Kings qui prennent une gifle. C’est la troisième victoire de rang de Brandon Ingram et compagnie, désormais installés à la dixième place de l’Ouest.

Orlando – Indiana : 114-122 (après prolongation)

Malgré un bon match dans l’ensemble, Orlando manque la passe de trois. Mo Bamba a lancé ses coéquipiers en première période, Franz Wagner a suivi en seconde avec douze points en cinq minutes et les Floridiens ont eu jusqu’à 18 points d’avance en troisième quart-temps. Puis le Magic a commencé à déjouer, en perdant beaucoup de ballons, en étant maladroit.

Les Pacers en profitent pour revenir, portés par un joueur : Malcolm Brogdon. Le meneur de jeu inscrit 14 points dans le dernier quart-temps, Buddy Hield en ajoute huit et les deux équipes partent en prolongation. Dans les cinq minutes supplémentaires, c’est Tyrese Haliburton qui s’illustre avec cinq points. Indiana bloque Orlando à quatre petits points et l’emporte.

Magic / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 36 10/18 4/6 4/4 0 6 6 1 4 2 0 0 +1 28 29 W. Carter Jr. 41 5/12 0/2 3/5 6 12 18 5 4 1 6 1 +7 13 23 M. Bamba 34 8/9 2/2 1/1 4 8 12 0 2 1 0 1 +7 19 32 C. Anthony 38 4/13 0/4 3/3 0 2 2 4 2 2 1 1 +7 11 10 J. Suggs 33 6/15 0/4 2/4 0 4 4 5 4 1 4 0 +2 14 9 C. Okeke 19 2/10 1/6 0/0 1 3 4 3 0 3 0 1 -11 5 8 A. Schofield 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -12 0 -1 M. Fultz 15 5/6 0/0 1/1 0 3 3 2 3 1 4 1 -15 11 13 R.J. Hampton 17 2/4 1/1 0/0 0 1 1 0 4 0 2 0 -20 5 2 T. Ross 16 2/6 2/5 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 -9 6 5 G. Harris 10 0/3 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 +3 2 0 Total 44/97 10/32 16/20 12 40 52 22 28 12 18 5 114 Pacers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Jackson 23 8/8 0/0 0/0 2 5 7 0 6 1 2 1 -9 16 23 O. Brissett 28 1/7 1/3 3/4 2 5 7 2 1 1 0 1 -9 6 10 M. Brogdon 41 8/18 3/5 12/15 2 9 11 8 0 2 1 1 +5 31 39 T. Haliburton 40 7/16 3/10 4/6 1 2 3 6 2 3 4 2 -5 21 20 B. Hield 44 6/17 4/12 1/1 2 4 6 3 3 2 5 0 +5 17 12 J. Smith 37 4/7 1/3 6/6 3 12 15 0 1 1 2 1 +27 15 27 G. Bitadze 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 D. Washington Jr. 17 1/9 0/3 1/1 0 0 0 2 0 2 2 0 +10 3 -3 T. Taylor 18 3/4 0/1 0/0 2 1 3 2 3 0 0 1 +14 6 11 L. Stephenson 13 3/8 0/0 1/2 0 1 1 0 3 0 1 0 +3 7 1 Total 41/94 12/37 28/35 14 40 54 23 19 12 18 7 122

New Orleans – Sacramento : 125-95

Rien ne pouvait arrêter Brandon Ingram. L’ailier et ses coéquipiers ont bien entamé la partie, face à un De’Aaron Fox en forme en premier acte, qui permet à Sacramento de ne pas être loin au score. En troisième quart-temps, New Orleans fait le break avec un 17-5.

Après la pause, Brandon Ingram, qui était impressionnant d’efficacité (33 points à 15/19 au shoot), est touché au visage et doit quitter temporairement ses coéquipiers. Naji Marshall en remet une couche en quatrième quart-temps, avec sept points rapides, Brandon Ingram revient et brille, New Orleans a presque vingt points d’avance. Le match est plié et c’est une troisième victoire de suite pour les Pelicans.

Pelicans / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 32 15/19 2/3 1/2 0 5 5 6 2 0 3 0 +21 33 36 H. Jones 32 5/7 2/4 2/2 2 4 6 0 3 2 2 3 +13 14 21 J. Valanciunas 31 7/13 1/1 2/2 0 14 14 2 5 0 2 1 +17 17 26 J. Hayes 27 5/6 0/0 3/3 2 5 7 4 4 0 2 1 +4 13 22 C. McCollum 34 7/16 2/7 1/1 1 5 6 9 2 1 2 0 +15 17 22 G. Clark 3 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +7 0 2 A. Johnson 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +7 0 1 T. Snell 23 2/7 0/5 0/0 0 2 2 1 4 1 0 0 +28 4 3 N. Marshall 16 7/9 2/4 1/2 1 2 3 1 2 0 0 0 +7 17 18 D. Graham 21 1/6 1/3 0/0 1 1 2 3 0 0 1 0 +10 3 2 J. Alvarado 15 2/3 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 3 0 +14 4 5 T. Murphy III 3 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +7 3 4 Total 52/88 11/29 10/12 7 43 50 30 23 5 15 5 125 Kings / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 20 1/5 1/3 1/2 1 3 4 0 0 0 1 1 -12 4 3 D. Sabonis 33 6/16 0/2 3/3 7 7 14 7 2 1 3 0 -20 15 24 H. Barnes 31 6/11 3/6 4/5 1 3 4 1 1 1 1 0 -12 19 18 J. Holiday 24 1/4 1/3 2/2 0 3 3 0 3 1 1 1 -5 5 6 D. Fox 37 9/18 1/6 6/9 0 2 2 3 3 0 2 0 -23 25 16 C. Metu 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 0 -1 D. Jones 14 2/4 0/1 0/2 0 1 1 0 3 1 1 2 -13 4 3 D. Mitchell 23 2/9 0/4 0/0 0 1 1 4 0 0 1 0 -19 4 1 J. Lamb 26 5/10 1/4 1/2 1 2 3 1 3 1 0 0 -13 12 11 D. DiVincenzo 25 3/9 1/5 0/0 2 3 5 4 3 4 1 0 -15 7 13 J. Jackson 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -1 Total 35/89 8/35 17/25 12 26 38 20 19 9 11 4 95

Denver – Oklahoma City : 107-119

La première mi-temps fut équilibrée, mais on sentait bien que les Nuggets n’étaient pas à fond. Ils l’ont payé en seconde période. Les titulaires de Denver ont été affreux à 3-pts (1/25), Nikola Jokic a été trop seul et c’est bien le banc, Bryn Forbes et Bones Hyland (37 points à eux deux), qui a permis de rester dans la partie aussi longtemps.

Car en face, Shai Gilgeous-Alexander a marqué 29 points, Isaiah Roby 26. Il reste moins de sept minutes quand Forbes ramène Denver à une possession. Le Thunder passe alors un 10-2 et prend le large. Fin de série pour Denver.