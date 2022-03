Terry Rozier en mission du côté de Cleveland

Le retour de Darius Garland, touché au dos depuis le All-Star Game, n’aura donc pas suffi. Les Cavs ont en effet trébuché à domicile face à des Hornets qui intégraient quant à eux Isaiah Thomas, et qui ont su faire le trou au bon moment pour distancer définitivement les troupes de JB Bickerstaff.

Il y a d’abord eu une entame sérieuse au cours d’un premier quart-temps spectaculaire et marquée par le gros coup de chaud de Kelly Oubre Jr, auteur de 14 points en moins de cinq minutes (31-38).

À la finition ou à la passe, Darius Garland s’est ensuite démené pour ramener les siens dans le coup. Cleveland est même revenu à -1 (43-44) après un dunk en transition signé Lauri Markkanen. Mais les Hornets ont encore fini fort, alignant un 20-6 pour terminer le deuxième quart-temps, sous l’impulsion d’un Terry Rozier déjà chaud, sur un 2+1, deux missiles à 3-points ou 3 passes décisives (49-64).

Cleveland a essayé de se relever de ce premier coup au moral, en vain. Car Charlotte a vite enfoncé le clou, à l’image du nouveau dunk monstrueux de Miles Bridges, et des paniers à 3-points signés PJ Washington, Terry Rozier et Cody Martin (58-82).

Avec l’aide de Cedi Osman et Lauri Markkanen, Darius Garland a bien tenté de relancer le suspense, allant jusqu’à ramener son équipe à -12 à 8 minutes du terme (94-106). Mais les 3-points de la paire Bridges-Rozier ont rapidement mis fin aux espoirs des locaux, battus 119-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’électrochoc raté pour JB Bickerstaff. Pour la première fois de sa carrière, JB Bickerstaff a été expulsé pour deux fautes techniques reçues coup sur coup, dans le troisième quart-temps. Plusieurs fois à la limite sur des décisions arbitrales également limites, le coach des Cavs a fini par exploser sur une faute sifflée sur Cedi Osman quatre minutes après la reprise. Le coach en a peut-être un peu rajouté dans l’optique de réveiller ses joueurs alors que le score flirtait déjà avec les 20 points d’écart. Il n’en a rien été.

– La « première » d’Isaiah Thomas. Ses réapparitions en NBA font toujours plaisir aux nostalgiques de sa folle épopée avec Boston. Pour les débuts de sa nouvelle aventure à Charlotte, le meneur a eu du mal à se mettre dans le rythme au début mais il a fini par rentrer dans son match pour terminer avec 10 points (à 4/11), 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en seulement 14 minutes.

TOPS/FLOPS

✅ Terry Rozier. L’arrière est rapidement devenu la clé du match, puisque LaMelo Ball est passé complètement à côté du sien. Meilleur scoreur et passeur de son équipe (29 points à 9/19 au tir et 7 passes décisives), « Scary Terry » a été le général de James Borrego, celui qui a pris les commandes du match en fin de deuxième quart-temps puis en début de troisième pour créer un écart définitif.

✅ Darius Garland. Un plaisir de le retrouver sur les terrains, visiblement partagé par le meneur qui n’a pas tardé à renouer avec ses bonnes habitudes avec ses 33 points ponctués de paniers improbables, et malgré ses 7 ballons perdus qui ont un peu gâché le tableau. Un bon match de reprise dans l’ensemble.

⛔ Evan Mobley. Le « very tall ball » des Cavs n’aura que trop peu pesé sur cette rencontre, ne serait-ce qu’au regard de la bataille au rebond remportée par les Hornets, 45 prises à 37. Aux côtés de Lauri Markkanen, Jarrett Allen, et Kevin Love, le rookie aura été le plus discret des « grands » de Cleveland, terminant à 9 points (4/9), 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 ballons perdus pour un +/- de -24 en 30 minutes de jeu.

LA SUITE

Cleveland (36-26) : les Cavs débutent un road trip de quatre matchs du côté de Philadelphie où ils sont attendus ce vendredi.

Charlotte (31-33) : les Hornets retrouveront le Spectrum Center ce samedi pour la réception de San Antonio.