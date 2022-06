Phoenix décroche sa 50e victoire sans son duo Paul/Booker

Quand Chris Paul a dû rejoindre l’infirmerie, c’est Devin Booker qui a pris les rênes des Suns. Mais, maintenant que Devin Booker est entré dans le protocole sanitaire ce mercredi, Phoenix a remis les clés du camion à Cameron Payne. « Next man up », comme on le répète dans ces situations en NBA…

Sur deux défaites de rang, une rareté pour eux, les Suns recevaient les Blazers et leurs cinq de départ de plus en plus baroques, l’occasion idéale de retrouver la victoire, et dans les grandes largeurs (120-90).

Cameron Payne (5 points, 8 passes) et Aaron Holiday (9 points, 9 passes) ont parfaitement assuré l’intérim hier soir à la mène tandis que Cam Johnson (20 points), Deandre Ayton (18 points, 8 rebonds) et Mikal Bridges (15 points) ont assuré l’essentiel.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns retrouvent la victoire. Privés de leur général en chef, Chris Paul, depuis le All-Star Break, les Suns doivent également faire sans Devin Booker, récemment placé dans le protocole sanitaire. Sur deux défaites de rang, la réception de Blazers sans aucune ambition tombait à point nommé pour se relancer. Derrière Cam Johnson à 20 points et Deandre Ayton à 18 points, 8 rebonds, Phoenix a retrouvé la marche avant.

– Les Suns à 50 victoires. Dans une période difficile sans ses deux All-Stars, Phoenix va devoir se serrer les coudes, mais dans le même temps, les Suns disposent d’une petite marge de manœuvre, étant la première équipe de la Ligue à atteindre le cap symbolique des 50 victoires tandis que Golden State et Memphis, ses premiers poursuivants n’en sont qu’à 43 (et Miami à l’Est, à 41).

– Portland (volontiers) en chute libre ? Depuis que Jusuf Nurkic a rejoint l’infirmerie pour un problème avec lequel il jouait depuis le début de saison, les Blazers ont complètement lâché prise au classement, avec une troisième défaite de suite hier soir, et la liste des blessés prend de plus en plus d’ampleur à chaque match. Outre Damian Lillard et Joe Ingles qui en ont sans doute fini pour cette saison, Portland se présentait face à Phoenix sans Eric Bledsoe, Nassir Little, Didi Louzada et Justise Winslow… De quoi tanker comme il faut jusqu’à la prochaine Draft !

TOPS/FLOPS

✅ Cameron Johnson. Sur le banc au moment de l’entre-deux, Cameron Johnson a été le meilleur joueur de son équipe face à Portland. Scoreur mais également passeur, avec deux passes lobées de suite pour deux alley-oops (d’Ayton et puis de Bridges), il a rendu une copie très propre avec 20 points, 4 rebonds et 4 passes, le tout à un excellent 6/8 aux tirs dont 4/5 à 3-points. En 24 minutes seulement !

✅ Deandre Ayton. Sans Chris Paul ni Devin Booker, Deandre Ayton était l’option n°1 des Suns en attaque. Et l’ancien n°1 de la Draft a répondu présent avec un bon match à 18 points, 8 rebonds et un très efficace 9/12 aux lancers marqué par plusieurs coups de hache au cercle.

✅ Brandon Williams. Ancien local de l’étape, passé par la fac d’Arizona, Brandon Williams s’est senti à l’aise à Phoenix. Le meneur remplaçant des Blazers a profité de ce retour à la maison pour réussir son meilleur match en carrière avec 14 points en 15 minutes.

⛔ Elijah Hughes. En balance pour se faire une place dans l’effectif des Blazers à l’avenir, Elijah Hughes a manqué une belle occasion hier soir. Dans le cinq majeur, l’ancien du Jazz n’avait pas réglé la mire, avec 3 points à 1/8 aux tirs dont 1/6 à 3-points. Pire, il a dû quitter le match avec une blessure au pouce…

LA SUITE

Phoenix (50-12) : réception des Knicks dans la nuit de vendredi à samedi

Portland (25-37) : double déplacement à Minnesota dans la nuit de samedi à dimanche et de lundi à mardi