Anthony Edwards de nouveau gêné par son genou gauche

Vainqueurs convaincants des Warriors cette nuit, les Timberwolves ont pourtant dû composer sans Anthony Edwards, qui manquait le premier match de sa carrière à cause d’une blessure (il a manqué six matches en décembre à cause du protocole Covid).

Touché à la rotule gauche depuis plusieurs semaines, « Ant » enchaînait les matches malgré la douleur et une baisse d’efficacité s’est faite ressentir dernièrement : sur ses cinq dernières sorties, il affichait une faible moyenne de 10.4 points par match, dont un famélique 10.7% derrière l’arc (3/28). L’arrière est diminué et manque clairement de jus depuis quelques temps.

Pour Chris Finch, il n’y a rien d’alarmant mais son joueur devra certainement jouer le reste de la saison avec cette gêne. « Certains jours, il se sent mieux que d’autres. C’est une tendinite, et il n’a probablement pas été blessé souvent dans sa vie, donc il apprend à vivre avec. […] C’est certain que cela l’affecte. Il n’a pas l’impression d’avoir la même confiance en son genou, ni d’avoir la même explosivité pour partir dans certaines directions. »

Le coach admettait que « toutes les options étaient sur la table » concernant la stratégie à adopter face à cette pénible blessure. Puisque les Wolves sont actuellement sur une bonne dynamique (cinq victoires en sept matches), il semble probable que l’arrière prenne quelques jours de repos pour guérir ce genou récalcitrant.