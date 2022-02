Anthony Edwards gêné par un genou douloureux depuis plusieurs semaines

Alors que les Kings ont surfé sur la dynamique de l’arrivée d’une triplette de nouveaux joueurs, dont un Domantas Sabonis très inspiré, pour s’imposer face à Minnesota (132-119), Anthony Edwards a lui aussi retrouvé des couleurs.

Scotché à 5 points 2/12 aux tirs dans la victoire de 20 points face à ces mêmes Kings le match précédent, dans une des pires prestations offensives de sa jeune carrière, Anthony Edwards a montré un tout autre visage hier soir avec 15 de ses 26 points inscrits dès le premier quart et une agressivité retrouvée en attaque.

« C’était déprimant », avoue-t-il dans le Star Tribune. « J’étais triste dans ma chambre hier soir parce que je n’ai pas pu répondre présent pour mon équipe. Je n’aime pas rater des matchs non plus. Mais aujourd’hui, c’était la première fois que je me suis senti vraiment bien sur le terrain et que tout s’est remis en place. J’arrivais à faire tout ce que je voulais. J’arrivais à prendre de la vitesse. Je n’ai simplement pas réussi à finir, mais ça va revenir. »

La raison de cette méforme, et de ces deux sorties indignes de son talent à 5 points sur ce début de mois de février, est désormais dans le rétroviseur. Gêné par son genou gauche depuis plusieurs semaines, « un mois et demi » dira-t-il, Anthony Edwards a enfin accepté d’en parler à la presse hier soir. Car c’est désormais du passé…

« Avec mon genou, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me déplacer latéralement, je n’arrivais plus à sauter, je n’arrivais pas à placer des accélérations. Je ne pouvais rien faire quoi ! Comme je l’ai dit, je suis simplement content de pouvoir retrouver mes sensations sur le terrain et de pouvoir être moi-même à nouveau. J’ai été vraiment diminué. C’était la première fois que je me sentais bien sur le dernier mois et demi. »

Anthony Edwards encore adoubé par Karl-Anthony Towns

Dur au mal et compétiteur, Anthony Edwards n’a jamais voulu se cacher derrière ce pépin physique… quitte à les cacher à sa propre franchise. Mais pour son staff, il faut impérativement que le jeune arrière des Wolves se protège davantage et ne joue pas les héros quand il vaudrait mieux prendre le chemin de l’infirmerie.

« Il a définitivement des douleurs au genou, mais ça va mieux », a expliqué Chris Finch. « On s’en occupe. On connait Ant, il pense qu’il peut toujours jouer et gérer tout ce qui lui arrive. Mais s’il ne se sent pas capable de le faire, alors il doit être un peu plus honnête avec nous [pour qu’on le mette au repos]. »

Malgré la défaite hier soir à Sacramento, Anthony Edwards et les Wolves ont le moral au beau fixe. Après tout, leur joueur star est de nouveau en pleine possession de ses moyens physiques. Et Minnesota est encore dans la course aux playoffs à l’Ouest, solidement installés (29 victoires – 26 défaites) à la 7e place de la conférence !

« Ant est un vrai pro. Il a fait tout ce qu’il avait à faire pour bien s’occuper de son genou, arrivant à l’heure pour ses traitements, prêt à faire du travail supplémentaire et prêt à relever les défis de cette saison. Il a joué avec ce souci pendant un moment. Il faut lui rendre hommage pour réussir à bien jouer malgré ça. Je le considère comme un joueur star, une superstar en devenir. Et la chose la plus importante que votre joueur star peut vous apporter, c’est sa disponibilité » conclut ainsi Kalr-Anthony Towns.